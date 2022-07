Nista-scultura in gesso 2020 100x40x35 (collezione privata) Copyright: n.c.

Mostra d’arte contemporanea “GEOMETRIE IN B/N” di Nicola Bellini “Nista” Copyright: n.c.

Sabato 9 luglio dalle ore 19.30, negli spazi del Museo della Casa alla Fasanese, il quarto appuntamento della rassegna d’arte contemporanea ideata e curata dall’Ass. U’Mbracchie in collaborazione con l’artista e curatrice Mariantonietta Clotilde Palasciano.

Saranno le opere di Nicola Bellini, writer fasanese conosciuto con il tag “Nista”, in mostra dal 9 al 20 luglio. Geometrie in B/N è il titolo di questa esposizione di lavori inediti, tele, sculture e libri d’artista realizzati prevalentemente durante il lockdown e rigorosamente in scala di grigi. “Il bianco e il nero sono spesso gli unici colori presenti nelle mie opere, anche sui muri, è nella loro relazione che si costruiscono le geometrie caratterizzanti del mio lavoro”, dice l’artista.

La rassegna, che da dicembre vede l’alternarsi di giovani artisti emergenti ad artisti storicizzati del nostro territorio, sta raccogliendo il favore di appassionati, studenti e passanti curiosi, “tutto questo ci incoraggia a perseguire in questo progetto” sostiene il presidente Vito Ventrella “ci ricorda quanto siano importanti questi luoghi all’interno di una comunità”.

La mostra seguirà i seguenti orari, da lunedì al sabato dalle 18:00 alle 21:00 la domenica dalle 11:30 alle 13:00 per poi riaprire dalle 18:00 alle 21:00.

BIOGRAFIA

NICOLA BELLINI “NISTA”

writer autodidatta

Ha iniziato a prendere gli spray in mano e a fare i primi pezzi nel 2004 sperimentando vari stili di graffiti, tutti sullo studio del lettering fino a definire il suo stile personale, il tridimensionale, usando lettere geometriche e intrecciandole attraverso lo studio della prospettiva e profondità.

Ha partecipato a numerosi festival ed eventi di street art in Italia e all’estero.

Non solo graffiti a caratterizzare il suo linguaggio, ma anche tele e sculture realizzate utilizzando i materiali più vari e originali.

www.instagram.com/nistagramm

www.youtube.com/nicolanista