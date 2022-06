Borgo Egnazia e Università degli Studi di Bari lanciano il Master Hospitality & Revenue Management

Investire nella formazione dei giovani talenti dell’Ospitalità è il primo passo per promuovere il progresso del settore e del territorio. Per questo motivo, Borgo Egnazia, realtà da sempre attenta alla valorizzazione del territorio e delle persone, ha promosso e supportato l’avvio della prima edizione del Master in Hospitality & Revenue Management presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’Anno Accademico 2021/2022.

È già partita la selezione per l’ammissione allo Short Master, del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, che resterà aperta fino al 15 luglio: al Master potranno partecipare fino ad un massimo di 30 studenti. Il corso si rivolge a laureati di ogni disciplina che abbiano interesse verso il settore dell’Ospitalità, ma la selezione è aperta anche a profili meritevoli che, in assenza di titolo di laurea, abbiano maturato un’esperienza almeno biennale nel settore turistico.

Borgo Egnazia è stata parte attiva nella definizione dell’offerta formativa, collaborando a stretto contatto con il corpo docenti per strutturare un programma che fosse in linea con le esigenze del mercato del lavoro dell’Ospitalità e con le nuove sfide del settore. In particolare, gli studenti del Master seguiranno corsi come Dinamiche organizzative e gestionali delle aziende turistiche, Turismo sostenibile, Analisi di bilancio per un’azienda alberghiera, il Revenue Management nel settore dell’ospitalità.

Borgo Egnazia, inoltre, ha messo a disposizione due borse di studio a copertura totale delle quote di iscrizione per gli studenti che, secondo i criteri di selezione indicati nel bando, risulteranno più meritevoli.

"La formazione per noi è una chiave fondamentale per la crescita delle nostre persone e del settore, soprattutto in un momento come questo, estremamente dinamico e aperto a nuove sfide. La collaborazione con l’Università degli Studi di Bari è motivo di grande orgoglio, perché ci permette di raggiungere un traguardo importante: mettere a disposizione di studenti e giovani talenti il bagaglio della conoscenza che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni, favorendo così anche la crescita professionale nel settore e sul territorio.” - Ha dichiarato Aldo Melpignano, Owner e Managing Director di San Domenico Hotels.

I dettagli tecnici sulla procedura di candidatura e di successiva iscrizione allo Short Master, così come un maggiore grado di dettaglio sui contenuti offerti e sui profili formativi del corso sono disponibili sul sito dell’Università di Bari a questo link: https://www.uniba.it/it/didattica/master-universitari/short-master/2021-2022

BORGO EGNAZIA – In poco più di dieci anni Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica di alto livello, diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone su un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato su esperienze locali e autentiche. L'obiettivo principale è sempre stato quello di offrire "felicità" agli ospiti, concentrandosi su esperienze uniche e su misura, fortemente legate alle tradizioni locali ma innovative allo stesso tempo. Nel 2022 Borgo Egnazia è stata premiata per il terzo anno consecutivo da Top Employers Italia, un grande traguardo che conferma la centralità e l’importanza che l’Azienda riconosce ai propri collaboratori. Top Employers Institute è un programma di certificazione internazionale che permette alle aziende di valutare e migliorare il proprio ambiente di lavoro.