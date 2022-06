Domani, mercoledì 29 giugno, dalle ore 9:30, alla Masseria Notarangelo a Fasano si terrà una tappa dell’Agenda per il Lavoro della Regione Puglia.

L’Agenda per il Lavoro è un’iniziativa voluta per promuovere le nuove iniziative regionali, con il fine di accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità, nuove tecnologie, combattere le discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa, accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro e rendere più coerenti, innovativi ed efficaci le politiche di formazione.

L’Apulia Libera Università, Fortis Member del Parco Culturale Gruppo Fortis, in qualità di sede accreditata per il coworking, partecipa al progetto attraverso la realizzazione di tre tavoli tecnici che si terranno in Masseria Notarangelo, in C.da Conca d’Oro, n. 6, a Fasano.

I temi oggetto di discussione saranno i seguenti: formazione, nuove competenze, sistema e lavoro; inclusione socio lavorativa per disabili, immigrati e donne, quindi anche terzo settore, sostegno, opportunità; favorire l’occupazione dei settori in crescita, autoimprenditorialità e territorio.

Questo evento è pensato per parlare di temi importanti e urgenti per la nostra regione e per l’intero Paese: lavoro, sviluppo e inclusione. Ciò verrà fatto partendo dall’ascolto e dalla condivisione di visioni future. Pertanto la cittadinanza è invitata a prender parte a questo momento di incontro e condivisione, per far sì che le idee di ognuno possano contribuire alla progettazione del futuro di tutti.

L’iniziativa è stata creata in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Attive del lavoro, istruzione e formazione (ARTI) e voluta dall’Assessore all’Istruzione, Formazione Lavoro Sebastiano Leo.

L’incontro avrà inizio alle ore 9:30, con la registrazione dei presenti, seguita dai saluti istituzionali di apertura lavorati del Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano; Gianfranco Bianchi, referente dell’Apulia Libera Università; Silvia Pellegrini, Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia; Monica Calzetta, Dirigente della sezione formazione professionale; Antonio Lombardo, del responsabile coordinamento progetti sperimentali della Regione Puglia.

Dopo una pausa caffè, ognuno dei partecipanti potrà scegliere a quale tavolo tematico prender parte. I tavoli tecnici avranno inizio alle ore 11:30, per concludersi alle 13:30.

Alle ore 14:30, dopo la pausa pranzo, avranno inizio i seminari dedicati ai tre tavoli tematici, ognuno portato avanti da un tecnico: per l’inclusione socio-lavorativa ci sarà il Direttore generale dell’Ambito territoriale sociale n.3 di ASL Brindisi Gianluca Budano; per l’occupazione, il Presidente della Task force Regione Puglia Leo Caroli; per la formazione e il sistema lavoro ci sarà Francesco Joseph Pagnelli in qualità di direttore del Polo Tecnologico Uninettuno Puglia e Rappresentante dell’Agenzia per il Lavoro ANPAL Dasep.

In seguito riprenderanno i lavori di workshop, seguiti da una restituzione dei risultati in plenaria, prima della chiusura lavori.

L’evento è aperto a chiunque voglia prender parte: cittadini, associazioni, aziende, scuole. Bisognerà presentarsi presso la Masseria Notarangelo entro le ore 9:30, per procedere con la registrazione.