Politiche attive: al via le iscrizioni per il master in manager dell’inclusione socio-lavorativa

Un Master innovativo in Manager dell’inclusione socio-lavorativa in grado di formare figure che siano in grado di valutare, analizzare, gestire e dirigere, sulla base delle conoscenze sia attività di politiche attive che del mondo dei servizi sociali, in un modo integrato e con un’unica visione, fondamentale per operare oggi presso enti pubblici, agenzie private o aziende a interesse sociale. Ad offrirlo è l’Università Telematica Internazionale Uninettuno in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo Fortis.

Quest’ultimo nasce nella forma innovativa di rete di imprese, come progetto sociale con una mission ben precisa: creare attività e iniziative che possano migliorare la conoscenza e la cultura di un territorio o di una società, per cogliere al meglio le opportunità e i cambiamenti.

L'ideazione del Master è l'ultima delle iniziative del Parco Culturale Gruppo Fortis. Si tratta di un’iniziativa totalmente innovativa che punta a creare una figura che possa operare nel mondo dell'orientamento specialistico sia pubblico che privato, con una visione di insieme (per la prima volta) sia del mondo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, che di quello dei servizi sociali.



Il Master si svilupperà nell’arco temporale di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), suddivise tra teoria, Project Work e Stage presso realtà selezionate sull’intero territorio nazionale e internazionale quali Agenzie per il Lavoro, Centri per l’impiego, Comuni, Ambiti territoriali, ANPAL e Servizi sociali.

Gli insegnamenti e gli incontri si terranno presso le sedi del Parco Culturale Gruppo Fortis. Al termine del Master, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato un diploma di Master di I livello in “Manager dell’inclusione socio-lavorativa”.

Il Master è, inoltre, in questo momento finanziabile fino al 100% grazie al progetto “Pass Laureati – Voucher per la formazione post-universitaria” pubblicato dalla Regione Puglia, che prevede un voucher del valore massimo di € 7.500,00.

Il bando è rivolto a tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti:

· Essere in possesso di un Diploma di Laurea di I livello, o della Laurea Specialistica o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento;

· Essere iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni del territorio della Regione Puglia da almeno 3 anni;

· Non aver già fruito di borse di studio per Master post-laurea erogati dalla Regione Puglia;

· ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00.

La prima edizione del Master inizierà ad ottobre 2022.

Per informazioni è possibile: