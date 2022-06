“LibriAmo… tra gli ulivi!”, al via la seconda edizione della rassegna letteraria

Torna, dopo la prima edizione dello scorso anno, e la “versione” invernale di “LibriAmo… tra le masserie”, la rassegna letteraria “LibriAmo… tra gli ulivi!”, nella meravigliosa cornice di Masseria San Giovanni, sita in c. da Ottava fra Fasano e Montalbano, e non solo.

L’evento – quest’anno ancora più ricco della scorsa edizione - sarà promosso come sempre dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, ed è organizzato dal Mondadori Point di Fasano.



«Dopo il successo ottenuto la scorsa estate - dichiara Laura De Mola - non ho esitato un attimo a pensare di dover organizzare la seconda edizione di questo importante evento. Anche questa volta riserviamo al nostro pubblico nomi importanti, generi letterari differenti e prometto - conclude l’amministratrice del Mondadori Point di Fasano - che anche gli interlocutori non saranno da meno».

Di seguito il programma della rassegna, che si terrà a partire dalle ore 19.00 di ogni giorno indicato, eccetto il terzo appuntamento con Andrea Scanzi che si terrà alle ore 20.

Giovedì 30 giugno - Le mogli hanno sempre ragione di Luca Bianchini, a Villa Falcolini (Selva di Fasano).

Lunedì 4 luglio - I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani di Gianluigi Nuzzi, a Masseria San Giovanni.

Martedì 5 luglio, ore 20.00 - E ti vengo a cercare di Andrea Scanzi, con spettacolo dedicato a Franco Battiato, a Masseria San Giovanni.

Martedì 12 luglio – Terrarossa di Gabriella Genisi, a Masseria San Giovanni.

Sabato 16 luglio – Nuovo Libro (titolo non ancora rivelato) di Bruna Magi, a Masseria San Giovanni.

Venerdì 29 luglio – Lobby & Logge di Sallusti e Palamara, a Masseria San Giovanni.

Domenica 31 luglio - Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta del Magistrato Nicola Gratteri, a Masseria San Giovanni.

Nei prossimi giorni saranno rivelati anche i nomi dei presentatori dei singoli eventi. Per ulteriori informazioni si può contattare mondadorifasano@gmail.com o chiamare al numero 080 567 2761.