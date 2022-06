2° “Blu Summer Camp-Centro Estivo” dedicato all’Autismo organizzato da Humanamente

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno l’Associazione Humanamente di Fasano ripropone il Blu Summer Camp – Centro Estivo dedicato interamente a bambini e bambine con Disturbo dello Spettro Autistico.

Questa edizione è contraddistinta da tante novità, in primis le diverse tipologie di attività proposte che renderanno “esperienziale” il Centro Estivo. Saranno realizzate attività ludico/ricreative di vario tipo (attività motorie e di psicomotricità, laboratori e attività manuali), attività sportive per favorire la socializzazione e il relazionarsi con gli atri, attività culturali come visite guidate e in musei, ed infine attività esperienziali come escursioni in parchi naturali, attività di pet teraphy e musicoterapia. Tali attività saranno rese possibili grazie al lavoro di rete che Humanamente ha portato avanti in questi mesi in sinergia con altre realtà del territorio comunale e non. Infatti tra i partner del progetto vi sono: l’Associazione Culturale “L’aia che raglia”, l’A.S.D. “Olìstik Training”, l’A.P.S. “Polyxena” di Conversano, la Cooperativa “Serapia”, il “Museo Laboratorio Arte Contadina” di Pezze di Greco ed infine la Cooperativa “Oltre l’Arte” di Matera.

“Come sancito anche dalla Convenzione ONU dei Diritti dei bambini – dichiara il dott. Luigi Pugliese, Responsabile del Progetto e Presidente dell’A.P.S. Humanamente - i partecipanti avranno modo di divertirsi, giocare e vivere diverse esperienze al fine di sviluppare l’ingegno e la creatività, ma anche l’interazione e l’inclusione sociale basata sulla cooperazione e sullo sviluppo di competenze metacognitive, sull’incremento delle capacità immaginative e della coordinazione motoria fine grazie alla varietà di proposte pensate per loro”.

Anche quest’anno non è mancato il supporto dell’Amministrazione Comunale di Fasano che ha voluto fortemente la realizzazione della nuova edizione del Centro Estivo. Potranno partecipare, infatti, a titolo gratuito anche i ragazzi già presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Fasano. Va inoltre ringraziato ancora una volta Angelo Albanese e gli altri titolari della zona attrezzata “Forcatella Camper”, sulla litoranea Savelletri-Torre Canne per aver messo a completa disposizione la propria struttura e gli spazi che saranno utilizzati durante le attività.

Il Centro Estivo partirà ufficialmente il prossimo 27 giugno e sarà strutturato in 15 giornate suddivise nei tre mesi estivi (dal 27 giugno al 01 luglio – dal 25 al 29 luglio

– dal 29 agosto al 2 settembre). Sarà possibile richiedere il servizio navetta che si occuperà di accompagnare i ragazzi dal proprio domicilio alla sede delle attività e viceversa.

È possibile iscriversi o chiedere informazioni recandosi presso la sede dell’Associazione Humanamente in Via Gramsci, 12 a Fasano, oppure chiamando il numero 080/3212174. Tutti gli iscritti riceveranno anche un simpatico “kit di benvenuto”.