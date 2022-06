Si è tenuta ieri mattina 7 giugno, presso il Teatro Kismet Opera di Bari, la cerimonia di premiazione del concorso regionale “Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione. Ten years edition” organizzato da INAIL Puglia, Assessorato alla promozione della Salute della Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il progetto, giunto alla decima edizione e ripartito dopo un fermo di due anni a causa dell’emergenza sanitaria, era destinato alle scuole secondarie di secondo grado della Puglia e si è sviluppato attraverso un percorso formativo/informativo che ha unito i contenuti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro a quelli delle arti espressive del teatro e del cinema, per concludersi con un concorso per cortometraggi e per sceneggiature teatrali prodotti dagli studenti. Partito a febbraio, il progetto ha visto la partecipazione di oltre 3.600 studenti appartenenti a numerose scuole della regione e, dopo un’attenta valutazione da parte degli Enti promotori e di esperti del mondo dello spettacolo, ha portato alla selezione dei prodotti premiati.

Questa mattina, presso il teatro Kismet Opera di Bari, gli studenti delle scuole coinvolte, hanno assistito alla messa in scena di due spettacoli teatrali e di 4 cortometraggi interamente realizzati dagli studenti delle scuole premiate.

A fare gli onori di casa l’attore Antonio Stornaiolo, che ha brillantemente condotto l’evento affiancato da numerosi ospiti tra i quali Giuseppe Gigante, presidente dell’INAIL Puglia, Onofrio Mongelli, dirigente della sezione promozione salute e benessere della Regione Puglia, Marco Patucchi, giornalista di Repubblica autore del libro Morire di lavoro, il regista Alessandro Piva e la cantautrice Erica Mou.

Il Salvemini di Fasano, che aveva presentato ben quattro cortometraggi, si è aggiudicato il secondo posto con il corto “La sicurezza non è un gioco”, realizzato dalla classe 4^ C del corso di Grafica e Comunicazione, sotto la guida dei docenti Gabriella Cavallo e Antonello Vasto. Il premio conquistato garantirà alla scuola la somma di 3.000 euro da destinare all’acquisto di attrezzature e materiali funzionali alla prevenzione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture scolastiche.

Grande la soddisfazione e la gioia per alunni, docenti e dirigente della scuola.

Questo il link del corto vincitore:

21 La sicurezza non è un gioco - YouTube