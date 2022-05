“O-maggio all’Infanzia”: oggi doppio appuntamento al Kennedy con il film «Hopper e il Tempio perduto»

Continuano gli appuntamenti con il cinema gratuito per il cartellone di «O-maggio all’Infanzia», questa settimana con la doppia proiezione di oggi, venerdì 27 maggio, alle 17:30 e alle 19:00, al Cinema Kennedy con il film per ragazzi «Hopper e il Tempio perduto».

Il film diretto da Ben Stassen e Benjamin Mousquet, vede come protagonista il giovane e coraggioso Hopper, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter.

Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”.

Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

«Abbiamo fatto in modo di organizzare una seconda proiezione – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – per andare incontro alle esigenze di quei bambini che nella prima parte del pomeriggio di venerdì 27 sono impegnati in attività a scuola, progetti o laboratori. Pertanto, in accordo, con Paola del cinema Kennedy che ringrazio, abbiamo organizzato una seconda proiezione del cartoon alle ore 19.00 sempre gratuita come è nello spirito e nella politica del nostro O-maggio all'infanzia».