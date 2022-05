Corsi serali, Open Day al “Salvemini” di Fasano

Giovedì 26 maggio il “Salvemini” di Fasano ha organizzato un Open Day in collaborazione con le aziende fiore all’occhiello del territorio.

La serata ideata e organizzata interamente dagli studenti del corso serale, li vedrà protagonisti dell’evento in un connubio perfetto tra la realizzazione di una prova di realtà per la valutazione delle competenze acquisite durante il percorso didattico e l’opportunità di far scoprire l’offerta formativa dei corsi serali.

Dalle ore 16 alle ore 18 presso la sede IPSIA si potrà visitare i laboratori e conoscere il corso serale di meccanica e meccatronica. Dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede IPSEOA sarà invece possibile visitare i laboratori e conoscere il corso serale di enogastronomica.

Gli studenti si cimenteranno nella prova d’arte presso la sala Agape dell’Alberghiero.