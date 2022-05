Si presenta oggi il libro “Per amore del mio paese” di Onia Angiulli

Oggi, giovedì 19 maggio, nella sala di rappresentanza a Palazzo di Città si terrà la presentazione del libro «Per amore del mio paese» scritto da Onia Angiulli per la Faso Editrice.

Ad introdurre l’incontro Giuseppe Sannolla, mentre Martino Grassi dialogherà con l’autrice.

Saranno presenti all’incontro il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli.

Il libro è nato dai numerosi dialoghi con tante persone che, narrando la vita dei loro predecessori, hanno riportato in auge la storia di una Fasano lavorativa dagli anni cinquanta del secolo scorso in poi. Costituisce pertanto uno spazio della memoria degno di essere rivelato a chi non ne possiede contezza, in primis ai giovani, valorizzandolo nella sua storia più̀ minuta e nei suoi ritmi quotidiani.

L’autrice ha raggruppato gli argomenti in diverse sezioni.

Nella prima: «I mestieri della memoria» vengono presentati nelle loro peculiarità̀ alcuni lavori scomparsi o mutati.

Nella seconda sezione: «Personaggi» si rappresenta una varia campionatura di soggetti attuali o del passato con caratteristiche precise e peculiari, tali da essere noti a tutta la comunità̀ paesana.

La terza sezione «Racconti e facezie» è stata creata per rilassare il lettore e magari divertirlo con piccoli episodi realmente accaduti nel nostro paese.

Il testo si conclude con «Cantiamo in dialetto», raccolta di dieci testi a carattere folclorico, quasi tutti arrangiati dai fratelli Francesco e Nicola Rotondo che, da anni, si occupano di musica folk in ogni possibile declinazione ritmica.