«O-maggio all’Infanzia», cento disegnatori contro la strega rossa nella mostra «Ilvarum Yaga»

Ilvarum Yaga è una strega capace di trasformarsi in vento e polvere. Si insinua nelle case degli uomini, si nasconde nei corpi dei bambini e lentamente si nutre dei loro pensieri, dei loro sogni, del loro futuro.

Ilvarum Yaga è la strega rossa metafora dell’inquinamento che produce il siderurgico tarantino. Cento disegnatori l’hanno interpretata liberamente trasformandola in fumetto. Le riproduzioni saranno in mostra (ingresso gratuito) a Fasano dal 7 al 31 maggio nel chiostro dei Minori Osservanti nella mostra dal titolo «Ilvarum Yaga- cento disegnatori contro la strega rossa». L’esposizione, curata dai Presidi del Libro di Bari, sarà aperta ogni weekend di maggio: venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 20. Inoltre sono previste tra aperture per le scuole nelle mattine dell’11, 18 e 25 maggio. La mostra sarà inaugurata sabato 7 maggio alle 17.30. L’evento rientra negli appuntamenti di «O-maggio all’Infanzia», il calendario di manifestazioni curato dall’amministrazione e dedicato a bambini e famiglie. La mostra è finalizzata a raccogliere fondi per realizzare il progetto «Nati per leggere» per i bambini del quartiere Tamburi che, sin dalla vita intrauterina, sono esposti inquinanti immessi in ambiente dalle industrie che si trovano a ridosso del quartiere, tra cui la più grande acciaieria d’Europa, la ex Ilva.

Tra le sostanze inquinanti immesse nell’ ambiente molte sono tossiche per il sistema nervoso infantile e possono causare riduzione del Quoziente Intellettivo (QI) ed altre malattie del neurosviluppo. L’unica "cura" possibile per contrastare questi possibili effetti nocivi è quella di stimolare la mente, in fase di sviluppo, dei bambini e niente si è dimostrato più efficace della lettura ad alta voce fatta fin dai primi mesi di vita.

Da qui l’idea di creare questa mostra collettiva. Le riproduzioni saranno vendute a cinque euro.

Il ricavato, in accordo con l'associazione culturale Pediatri di Puglia e Basilicata, sarà interamente utilizzato per acquistare i libri certificati Nati per leggere.

Ogni tavola è dedicata dagli autori ai Bambini del quartiere Tamburi. Gli autori che hanno risposto all'invito provengono dalla Sicilia fino a Parigi, sono tutti di altissimo livello e pubblicano su Bonelli, Becco Giallo, Coconino, Bao, Glenat, Marvel, DC Comics, Dysney, Mondadori.

«Siamo veramente lieti di ospitare in città questa mostra che ha una triplice finalità – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Ci sarà la possibilità, attraverso l'arte, di riflettere sul tema dell'inquinamento e della devastazione che questo porta con sé sulle persone e sull'ambiente, avremo la possibilità di apprezzare 108 lavori di eccezionali disegnatori che con il loro tratto raffigureranno, fornendo tratti umani, le polveri rosse di Taranto, e si avrà la possibilità di sostenere concretamente un progetto di promozione della lettura tra i più piccoli. Ringrazio gli organizzatori, il prof. Angelini e la prof.ssa Magno, per averci proposto questa iniziativa. Apriremo anche di mattina la mostra per le scuole ed abbiamo già ricevuto un importante numero di prenotazioni».