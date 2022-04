“Dall’inferno a SanPa”, Walter Delogu incontra i ragazzi del “Da Vinci” di Fasano

A Fasano, nella giornata di oggi, giovedì 21 aprile, alle ore 11.00 presso l'auditorium del liceo "da Vinci" di Fasano, arriva Walter Delogu col suo primo romanzo "Il Braccio Destro", edito Mursia, in un evento organizzato dal liceo “da Vinci” in collaborazione col Mondadori Point di Fasano. Dialogheranno con lo scrittore gli studenti Alessio Maggi e Angelo Tinella, in un evento teso anche a parlare della prevenzione circa il dramma della dipendenza da droga.

Di seguito una sinossi del libro:

«Arrivato a quel punto, credevo di avere solo due certezze: la droga e la malavita. La prima mi aveva rapito, la seconda era stata una scelta.» Milano, anni Settanta. Angelo è un ragazzo irrequieto e frequenta cattive compagnie. Vive progettando furtarelli, si ritrova coinvolto in risse e in giri di droga quando viene notato da un boss della malavita milanese che lo prende sotto la sua ala protettiva. Quella di Angelo sarà una folgorante carriera criminale che si interromperà bruscamente a causa di una partita di droga tagliata male. Verrà ricoverato in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Si troverà così di fronte a un bivio: smettere i panni del gangster prezzolato e ricominciare da zero, oppure tornare alla vita di sempre, sulla strada, tra le puttane, i tossici e gli spacciatori a far rispettare l’ordine impartito dal suo boss.

Walter Delogu ha vissuto a Milano per la prima parte della sua vita. Oggi, dopo una vita avventurosa, abita con la sua famiglia a Rimini dove lavora come autista di ambulanze. Inutile dire che la trama del romanzo è liberamente ispirata al suo passato burrascoso. Davide Grassi è un avvocato penalista ed è blogger de «il Fatto Quotidiano». È autore insieme a Davide Maria De Luca del libro inchiesta San Marino SpA (2013).