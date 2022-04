Un anno di rinascita per la Scuola Bianco-Pascoli di Fasano

Finalmente, dopo due anni di pandemia e di quasi totale chiusura ai viaggi e alla bellezza della socializzazione, dal 28 marzo all’ 1 aprile scorso, 6 ragazzi delle classi terze, accompagnati dalle Professoresse referenti Dibello M., Girolamo e Orlando, sono riusciti a partire alla volta di Atene per prendere parte al meeting del già noto Progetto ERASMUS “CLIMATE IS A TOPIC”.

L’iniziativa europea è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica, e in particolare i più giovani, a difendere il pianeta dall’inquinamento e a trovare soluzioni per combattere il riscaldamento globale.

Al programma di incontri, che si sono svolti presso il Gymnasio di Thrakomakedones, hanno preso parte studenti di diverse nazioni europee, quali Grecia, Polonia, Bulgaria, Belgio, Francia e Italia, che sono stati coinvolti in numerose visite e attività culturali e didattiche legate al progetto.

Le attività hanno preso avvio con una petizione ai governatori locali per trovare alternative valide all’uso di sostanze inquinanti, come la benzina ed il diesel, e garantire una mobilità sostenibile e un pianeta più green. Le idee creative e originali degli studenti sono state consegnate nelle mani delle autorità, con la fiducia che, coloro che hanno delle responsabilità decisionali, possano lasciare loro un mondo più pulito. Successivamente ogni gruppo ha presentato, attraverso varie forme artistiche, le proprie idee sulla salvaguardia del clima.

Le attività si sono snodate attraverso la presentazione di danze tipiche greche e momenti conviviali in cui si è avuta l’occasione di conoscere la cultura culinaria greca.

Di grande interesse sono state le visite culturali all’Acropoli e al Museo dell’Acropoli, nonché le passeggiate nel quartiere centrale e molto caratteristico di Monastiraki.

Per finire una escursione alla piccola località marittima Lavrion, nella parte orientale dell’Attica, la visita all’antichissimo teatro di Thorikon e al Tempio di Poseidone a Sounion sono stati il culmine di un incontro ravvicinato con la cultura greca che il gruppo europeo ha potuto compiere per poter entrare in stretto contatto con l’antica saggezza e filosofia di un popolo che ha donato cultura e arte eterne al genere umano.

L’esperienza è stata significativa e toccante per gli studenti che ne hanno preso parte. Le loro riflessioni ne sono una testimonianza.

“Questa è stata una stupenda occasione per confrontarci e instaurare rapporti magnifici con i ragazzi e ragazze del posto che ci hanno accolto calorosamente come se fossimo loro compagni di classe, tant’è che anche a distanza, continuiamo a sentirci, attraverso messaggi e videochiamate. Condividiamo infatti, ancor oggi, le nostre giornate e ci frequentiamo virtualmente come se ci conoscessimo da anni, perché le amicizie nate durante queste esperienze sono le più vere! Siamo davvero grati per questo e fiduciosi che continueranno ad essere amicizie durature”.

“Tutti abbiamo trovato questa esperienza, davvero fuori dal comune. Sin dalla partenza, dopo esserci conosciuti e aver rotto il ghiaccio anche con le professoresse, ci siamo resi conto di non aver potuto desiderare di meglio! In verità, ci aspettavamo insegnanti noiose e protettive alla follia, invece abbiamo trovato persone, oltre che competenti, davvero simpatiche ed energiche! Il primo giorno è stato solo uno di una lunga serie di scoperte, in cui abbiamo condiviso le nostre tradizioni e i nostri modi di vivere con i nostri coetanei polacchi, greci, francesi e belgi, e la comunicazione è stata una delle componenti fondamentali di quest’esperienza. Il progetto di per sé ha migliorato le nostre competenze nel parlare e nel socializzare in lingua straniera, che di sicuro, saranno necessarie negli anni a venire; inoltre ci ha mostrato nuove realtà e ci ha abituato ad essere autonomi”

“Al nostro ritorno in aeroporto ci aspettavano i nostri genitori accogliendoci con uno striscione: anche loro orgogliosi di averci permesso di compiere questa esperienza!”

“Una interessantissima visita è stata quella del Partenone, dell’Acropoli, e del modernissimo museo, di cui abbiamo imparato a conoscere i dettagli così epici! La guida era preparatissima e molto coinvolgente ed interessante. Siamo riusciti, inoltre, a comprendere dal vivo la cultura del posto: cucina, tradizioni, religione e modi di vivere!

Atene si è rivelata una città speciale in quanto accogliente e dal fascino abbagliante! Siamo davvero grati e lo saremo per sempre alla scuola e all’organizzazione che c’è dietro questi entusiasmanti progetti, che ci hanno dato la possibilità di ampliare i nostri orizzonti e di aggiungere un altro tassello alla vita: questa settimana così speciale rimarrà per sempre nei nostri cuori. Grazie PROGETTO ERASMUS!!!”

Allegra Angelini 3^N

Cataldo Cupertino 3^M

Elena Galizia 3^A

Matilde Mavilio 3^L

Francesco Schiavone 3^E

Carola Tagliente 3^F