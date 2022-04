Conferenza stampa di presentazione della stagione concertistica estiva di Fasanomusica

Mostra d’Arte Contemporanea “Pudēre” di Ilaria Potenza

Giovedì 14 aprile alle ore 19, riaprono gli spazi del Museo della Casa alla Fasanese (l’ingresso sarà da Palazzo Pezzolla, in via Fogazzaro), per ospitare la terza mostra della rassegna d’arte contemporanea ideata e curata dall’Ass. U’Mbracchie