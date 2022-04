Escursioni ed eventi per il week-end di Pasqua e pasquetta con Serapia

Raccolta differenziata, in arrivo due nuovi maxi isole a Torre Canne e Savelletri

Le due maxi isole entreranno in funzione nelle prossime ore: una sarà installata a Torre Canne in via Appia, nei pressi del parcheggio comunale; l’altra a Savelletri in via Accademia Nazionale di Livorno