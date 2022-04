A conclusione di un’idea condivisa lo scorso anno, si è tenuto l’evento Degustazione “Gourmet Creativo Antispreco”, presso la Sala Agape dell’IPSEOA “G. Salvemini”, mercoledì 23 marzo; protagonisti sono stati gli studenti delle classi IV C e IV A, guidati dai docenti De Vito Stefania e Legrottaglie Giovanni, che si sono avvalsi della preziosa collaborazione dei professori Schena Luigi e Pispico Sante, oltre che di un affiatato team di docenti, personale tecnico e ata, tutti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’evento: squadra motivante al successo ma anche alla conoscenza di una realtà, quella dell’Istituto, in continua sperimentazione e in crescita esponenziale sul territorio.

Filo conduttore è stato quello della cucina creativa che, valorizzando i prodotti tipici a km 0 e i prodotti BIO, è passato dai marchi di qualità fino ad arrivare al presidio Slow Food. Promuovere la cultura del consumo consapevole, proteggere i prodotti del territorio sono “presidio” d’eccellenza, evidente nella cura dei dettagli, dall’allestimento della sala in un trionfo di fiori e cestini, alla creazione di piatti, strutturati in chiave moderna e rivisitata, composti con maestria anche davanti agli occhi dei presenti e serviti con grande professionalità.

Ne è derivato un tripudio enogastronomico: Tortino di zucchine con julienne di seppioline, Carrellata di formaggi e latticini, Polpo in pignata su crema di patate, Angolo del panettiere con focacce calde, Mix grill di verdure, Cavatelli di ceci neri con cozze e fagioli rossi, Orecchiette con cime di rapa, Capunti con capocollo di Martina, funghi cardoncelli e cacio ricotta, Canestrelli di Laganari con pomodorini confit, olive e polpettine di pane, Rotolini di spigola alla livornese, Barchette di patate con agnello, cavolo nero e riduzione di primitivo, Gran buffet del pasticcere…

Un ventaglio di opere, dagli antipasti alla pasticceria, in uno scenario impreziosito dai tovagliati, dai menu redatti con creatività, alle decorazioni. Geometrie di luci, di sguardi, di colori, di forme, un inno alla cultura dell’“hospitalitas” che i ragazzi hanno incarnato con massima serietà per il benessere dei numerosi invitati al banchetto, consapevoli di farsi promotori di un’idea che si innesta sempre di più in una terra, come la nostra, che offre incomparabili possibilità di attuazione di un sogno: quello della valorizzazione della bellezza, in tutte le sue sfumature, che diventa, attraverso il raggiungimento di un elevato grado di competenze spendibili nel mondo del lavoro, obiettivo da raggiungere, tutti i giorni, attraverso l’impegno, stando gli uni accanto agli altri. Brigate che resistono all’inaridimento del nostro tempo, che progettano, che “servono” l’unicità della condivisione in quelli che restano momenti di grande valore professionale e umano.

Si ringraziano le aziende coinvolte nel progetto: Caseificio Zaccaria, Tradizioni mediterranee di Antonio Legrottaglie, Pastificio Cardone, Oleificio Oliver, Azienda agricola Rubino, Azienda agricola Iacovazzi, Panificio Colucci, Vivai Le erbe dello chef di Angelo Mileti, Ristorante Ardecuore di Luigi Lacerignola, Ristorante Goodo di Luciano Patronelli, Lepore Mare, Gianfrate Michele Food and Beverage di Casale del Murgese Savelletri, Villa Cenci Cisternino, Una Hotel Regina Torre a Mare, Giuseppe Nigri in rappresentanza di FEDER Albergatori, Fabrizio Santorsola presidente FIBA Confesercenti Puglia.