Mostra d’Arte Contemporanea “Pudēre” di Ilaria Potenza

Giovedì 14 aprile alle ore 19, riaprono gli spazi del Museo della Casa alla Fasanese (l’ingresso sarà da Palazzo Pezzolla, in via Fogazzaro), per ospitare la terza mostra della rassegna d’arte contemporanea ideata e curata dall’Ass. U’Mbracchie con la direzione artistica dell’artista Mariantonietta Clotilde Palasciano. La mostra sarà visitabile fino al 15 maggio, ogni giorno dalle ore 17,00 alle 20,00 e nei giorni festivi dalle 10,00 alle 120,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

Ad essere esposte saranno le opere dell’artista Ilaria Potenza, nella sua personale di pittura che prende il nome di “Pudēre”. I lavori in mostra sono caratterizzati da un ineccepibile pittura al servizio di una sensibilità delicata, sostiene la curatrice, opere che restituiscono la traccia del profondo processo di ricerca di un’artista in crescita, intenta nell’esplorazione degli abissi della sua soggettività nelle relazioni di prossimità. Un lavoro dunque, quello di Ilaria, capace di suggestionare allegorie contemporanee, dove non si trova differenza tra i generi e dove il corpo è protagonista nel pieno della sua emotività, luogo la cui funzione originaria è quella di indagare se stesso e l’altro.