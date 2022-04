Il Gruppo Fortis apre i Fortis Point di orientamento alla carriera

Il Parco Culturale Gruppo Fortis, realtà nata a Fasano dalla sinergia tra i Membri di cui si compone – l’organismo formativo accreditato Dante Alighieri, la Dasep - Agenzia per il Lavoro, l’ente di rilascio qualifica Apulia Libera Università, il Polo Tecnologico Uninettuno Puglia e la Fondazione ETS Parco Culturale – e composta da istituzioni nazionali e internazionali, ha avviato un nuovo progetto in Puglia: i Fortis Point, innovativi punti di orientamento gratuiti in diversi territori, a favore di cittadini e aziende.

In questi punti di orientamento sarà possibile sviluppare gratuitamente un piano carriera personalizzato, costruito seguendo diversi percorsi:

formazione , che considera gli strumenti attivi sul territorio e può includere dai corsi di laurea alle qualifiche professionali;

, che considera gli strumenti attivi sul territorio e può includere dai corsi di laurea alle qualifiche professionali; lavoro , creando dei match con aziende;

, creando dei match con aziende; viaggi studio o lavoro, così come progetti sociali promossi dalla Comunità Europea;

studio o lavoro, così come progetti sociali promossi dalla Comunità Europea; imprenditoria, per un orientamento per la creazione di processi interni di formazione continua.

Il piano carriera viene sviluppato gratuitamente da esperti, orientatori senior e psicologi della sede centrale, sulla base delle informazioni raccolte dall’operatore specializzato che si occupa di accogliere e conoscere gli utenti nei singoli Fortis Point territoriali.

Venerdì 8 aprile ci sarà l’inaugurazione e presentazione del Fortis Point di Lecce. L’evento si terrà presso la sede in Via Braccio Martello n.67 (angolo Piazza Mazzini) dalle ore 15 alle ore 18.

In tale occasione si alterneranno interventi, presentazioni e incontri con rappresentanti del territorio, organizzatori e associazioni locali, coordinatori delle istituzioni regionali e nazionali.

Nelle prossime settimane sarà inaugurato anche il Fortis Point di Francavilla Fontana, mentre il Fortis Point di Fasano, già operante nella nostra città, sarà avviato all’attività di orientamento alla carriera.