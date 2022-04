Escursioni ed eventi del prossimo week-end con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per il prossimo weekend:

SAB. 9 e DOM. 10 APRILE, Giardino Botanico Lama degli ulivi - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

SAB. 9, Albergabici_centro visite del Parco Dune Costiere - dalle 10:30 alle 12:30

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Escursione in bici nella piana olivetata con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olii. SU PRENOTAZIONE Scopri di più

SAB. 9 APRILE, C.da Cocolicchio - Fasano (BR) - dalle 9:30 alle 13:00

SUI PONTI DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Trekking panoramico sul canale principale dell'Acquedotto Pugliese lungo i verdi paesaggi del Canale di Pirro. Scopri di più

DOM. 10 APRILE, Parco Regionale delle Dune Costiere (Ostuni BR) - dalle 10:00 alle 13:00

TREKKING NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE DA LAMA TORRE BIANCA AL MARE

Un emozionante trekking lungo il fondo di un inaspettato canyon nel parco fino al mare. Scopri di più

DOM. 10 APRILE, Cala Incina Monopoli (BA) - dalle 10:00 alle 12:30

PALEOLAB: UN GIORNO DA PALEONTOLOGO

Passeggiata lungo il litorale alla scoperta del fantastico mondo dei fossili. ATTIVITA' PER FAMIGLIE. Scopri di più

EVENTI PASQUETTA 2022

PASQUETTA 2022, Bosco delle Pianelle - Martina Franca - dalle 10:00 alle 13:00

L'INCANTEVOLE BOSCO DELLE PIANELLE

Escursione guidata lungo i sentieri del Bosco delle pianelle. Scopri di più

PASQUETTA 2022, Parco Regionale Dune Costiere - Ostuni (BR) - dalle 10:30 alle 12:30

PASQUETTA IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Cicloescursione nella terra degli ulivi monumentali con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olio EVO. Scopri di più

PASQUETTA 2022, Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA) - dalle 15:00 alle 17:00

T-SHIRT BUGS&FLOWERS

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali del bosco e realizzazione di magliette personalizzate a tema natura. ATTIVITA' PER FAMIGLIE Scopri di più

PASQUETTA 2022, Parco Regionale Dune Costiere - dalle 15:30 alle 18:30

PASQUETTA AL TRAMONTO IN BICI NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE

Cicloescursione nella terra degli ulivi monumentali con visita ad un frantoio ipogeo. Scopri di più

PASQUETTA 2022, Bosco delle Pianelle - Martina Franca - dalle 16:30 alle 19:15

PASQUETTA TRA LECCI MACCHIA MEDITERRANEA E ORCHIDEE SPONTANEE

Escursione al tramonto nel Bosco delle pianelle tra lecci, corbezzoli e orchidee spontanee. Scopri di più

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti il SABATO e la DOMENICA dalle 9:30 alle 13:30.