Federico Palmaroli ospite della rassegna “LibriAmo… tra le Masserie”

Si chiama Federico Palmaroli ma tutti sul web lo conoscono come “Le più belle frasi di Osho”. È il fenomeno comico social che, usando il romano e davvero tanta fantasia, è entrato nelle più alte stanze del potere e ha reso la politica “a portata di tutti”. Un successo incredibile tanto da aver spinto la Rai a produrne una serie in onda sul piccolo schermo proprio in questi giorni.

Palmaroli, l’autore di tutto ciò, sarà ospite a Fasano il prossimo sabato 26 marzo, alle ore 18, presso masseria Villa Verde all’interno della rassegna “LibriAmo… tra le Masserie” promossa da Mondadori Point. A volerlo fortemente l’organizzatrice Laura De Mola, titolare della libreria, che - assicura - “ci sarà da divertirsi. Non sarà la classica presentazione di un libro ma con Federico comprenderemo come può la comicità avvicinare la politica davvero a chiunque”.

L’autore, che dialogherà con il noto giornalista Luca Telese, presenterà la sua ultima produzione “Carcola che ve sfonno”, edito Rizzoli.

Per partecipare all’evento in maniera totalmente gratuita è necessario prenotarsi ai seguenti numeri: 0805672761 - 3312128970