Progetto Erasmus+ “Climate is a topic” : dopo la mobilità virtuale in Italia, si vola ad Atene Copyright: n.c.

Anche in tempi di pandemia la scuola secondaria di primo grado “Bianco-Pascoli”, nelle persone delle referenti Prof.sse Maria Dibello e Mina Girolamo, coadiuvate da tutto il team lingue dell’istituto, non ferma la sua attività di scambio linguistico e ricerca su temi innovativi come il cambiamento climatico, proseguendo l’ambizioso PROGETTO ERASMUS ,“Climate is a topic!”. Nello specifico, il progetto si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto dei più giovani, a livello europeo, sull’onda della coetanea Greta Thunberg, e di difendere il pianeta cercando di preservarlo, offrendo peraltro spunti per possibili alternative alle nostre città inquinate.

Dal giorno 25 al 27 gennaio 2022, si è così tenuta in modalità online una serie di incontri dal titolo “International efforts on the climate change” che ha visto impegnati all’incirca 20 studenti delle classi terze delle due sedi della scuola fasanese e molti studenti delle delegazioni europee coinvolte nel progetto quali Grecia, Francia, Bulgaria, Belgio e Polonia.

Il programma denso di impegni, nonostante la distanza, ha visto innanzitutto un workshop sul clima in cui tutti i paesi, a turno, hanno potuto presentare il programma climatico a livello nazionale, poi declinato a livello regionale. Essendo Fasano il paese ospitante, la nuova Assessora alla PI Dottoressa Donatella Martucci ha gentilmente accolto l’invito della scuola ed ha presentato nello specifico i vari progetti che la città di Fasano ha già in atto e intende intraprendere per rendere la città più eco-friendly, manifestando quanto il nostro territorio sia sensibile a certe tematiche. I ragazzi italiani hanno creato un quiz on line e presentato la nostra città con i suoi monumenti e le bellezze del nostro territorio. Gli studenti europei si sono dovuti cimentare rispondendo a quiz tramite indovinelli per dimostrare di aver compreso le caratteristiche del territorio e i nomi fasanesi. Gli appuntamenti sono proseguiti con un laboratorio guidato dalla Prof.ssa Maria Masi per imparare a riciclare la plastica facendola diventare un fiore; con una lezione di italiano, seguita con molto interesse e in ultimo con la visione del video “Vieni a ballare in puglia”, interamente girato, suonato e cantato dagli studenti stessi della Bianco Pascoli, guidati dal team dei docenti di strumento musicale.

Quest’ultimo è stato davvero ciò che ha stimolato gli studenti europei a ballare e cantare insieme, e che gli ha fatto salutare la nostra terra con un bellissimo arrivederci!

La speranza ora è quella di rivedersi dal vivo nella prossima mobilità ad Atene! Torneremo a viaggiare dal 28 marzo al 1° aprile prossimi, per una nuova, straordinaria avventura di confronto a livello europeo.