Rinviato l’appuntamento con Franco Di Mare

Si comunica che l’appuntamento con Franco Di Mare, previsto per sabato 19 marzo al teatro sociale, è rimandato a data da destinarsi.

L’evento è rinviato per cause indipendenti dalla volontà dell’amministrazione. La continua evoluzione della guerra in Ucraina impedisce a Di Mare di essere presente a Fasano per esigenze di diretta legata alla trasmissione Rai condotta dal giornalista.