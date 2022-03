In occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura, che si celebrerà anche quest’anno il prossimo 24 marzo, l’Associazione Humanamente, visto il successo della passata edizione, ha voluto replicare l’iniziativa intitolata “Letteralmente” dedicando l’intera settimana (dal 17 al 24 marzo) all’organizzazione di eventi con lo scopo di rinforzare ulteriormente la sensibilizzazione e la curiosità nei confronti della lettura. “Letteralmente” nasce come una sorta di crasi delle parole: Lettura – allenamento – mente che rappresentano le caratteristiche peculiari dell’iniziativa: la lettura allena la mente!

All’interno della rassegna in programma abbiamo previsto due appuntamenti pubblici che vedranno la partecipazione di alcuni ospiti:

Giovedì 17 marzo, ore 18.30 – conversazione con l’autore del testo: “Essere terapeuti. Forza e fragilità dello psicoterapeuta e della psicoterapia”, prof. Giuseppe Vinci (Psicologo e Psicoterapeuta, co-responsabile della scuola di formazione in Psicoterapia “Change” di Bari, già Sindaco per due mandati del Comune di Grottaglie e Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali della Provincia di Taranto dal 2004 al 2009). All’incontro parteciperà anche il dott. Carmine Di Rosa (Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente presso ASL Brindisi);

Giovedì 24 marzo, ore 18.30 – conversazione con l’autore del testo: “Change incontrare il dolore condividere il cambiamento. Nei contesti di vita quotidiana e in psicoterapia”, prof. Antonio Romanello (Laureato in Sociologia e Psicologia è didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, Presidente e Direttore della Scuola Change di Bari). Questo incontro vedrà la presenza anche della dott.ssa Mariangela Demola, Presidente dell’Associazione APSI Fasano;

Entrambi gli appuntamenti si terranno presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, con ingresso contingentato fino a 50 posti a sedere e con Green pass.

Le conversazioni saranno curate dalla dott.ssa Giuliana Lacalandra - Psicologa e Socia di Humanamente, e moderate dal dott. Luigi Pugliese – Psicologo e Presidente dell’A.P.S. Humanamente.