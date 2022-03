Il Laboratorio Urbano di Fasano anche per il mese di Marzo propone Laboratori creativi e manuali

Il CiaiaLab - Laboratorio Urbano della città di Fasano anche per il mese di Marzo ha messo in campo attività legate al mondo della manualità e dell’artigianato destinate a tutti coloro che vogliano dedicare parte della loro giornata all'apprendimento di un antico sapere manuale e al tempo stesso prendersi cura di sé.

Presso gli spazi del Laboratorio Urbano sono in partenza nuovi cicli di corsi, come il corso di fumetto per bambini, teenager e adulti, di ceramica e cucito base e corsi brevi (di una sola giornata) che possano avvicinare il cittadino al proprio territorio, come il corso di ABC in cucina per apprendere ricette tipiche pugliesi (taralli, panzerotti, focacce).

La novità di questo mese è il corso di Massaggio infantile organizzato dall’associazione AIMI - Associazione Italiana Massaggio Infantile - per neogenitori e neonati, con l'obiettivo di favorire il contatto e la comunicazione tra genitori e bambini che si svolgerà presso la sede del CiaiaLab a partire da sabato 19 marzo.

Un altro importante appuntamento che si svolgerà sempre nella giornata di sabato 19 marzo presso gli spazi del Laboratorio Urbano sarà il progetto CiaiaDay - una giornata al CiaiaLab che prevede laboratori brevi da svolgere dalle 10 alle 12 e destinati a tre tipologie di utenti: il laboratorio di lavorazione della pasta di sale per bambini più piccoli (da 3 anni in su), un laboratorio di cucito creativo per adulti ed infine un corso condiviso che metta insieme due generazioni a confronto, grandi e piccoli, nel laboratorio di riciclo del legno.

Di seguito i laboratori in programma:

Corso di 𝗙𝘂𝗺𝗲𝘁𝘁𝗼 (per bambini, teenager e adulti);

Corso 𝗔𝗕𝗖 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮 (per adulti)

Corso di 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮 (per adulti);

Corso di 𝗖𝗮𝗸𝗲 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 (per adulti);

Corso “𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗔𝗜𝗠𝗜” svolto in collaborazione con AIMI, Associazione Italiana Massaggio Infantile (genitori e neonati);

Appuntamento con il 𝗖𝗶𝗮𝗶𝗮𝗗𝗮𝘆 di marzo;

Corso di 𝗖𝘂𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗲 (per adulti);

Per ricevere maggiori dettagli sui corsi potete visitare la pagina dedicata sul sito web www.ciaialab.it/attività oppure chiedere informazioni alla segreteria del Laboratorio Urbano in Corso Vittorio Emanuele, 76 chiamando il numero 080 204 3624.