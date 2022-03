“Libriamo…tra le masserie”, riparte la rassegna letteraria

Dopo quasi tre mesi di stop, dovuti all’emergenza pandemica, torna la rassegna letteraria “Libriamo…tra le masserie” organizzata dal Mondadori Point di Fasano di Laura De Mola. L’ultimo incontro si era tenuto l’11 dicembre, con la presentazione del libro del giornalista fasanese Pasquale Ancona, e il prossimo si terrà al centro sportivo Bs Soccer Team, presso l’Arena degli Ulivi, nella giornata odierna, mercoledì 2 marzo alle ore 18.00, con la presentazione del libro “Per sempre, noi due” di Federica Cappelletti, giornalista e moglie del giocatore Paolo Rossi, eroe del Mundial ’82.

Nel libro, edito Rizzoli e che sarà presentato dal giornalista sportivo Rai Marco Mazzocchi, Federica Cappelletti ridà vita all’amore tra lei e Paolo Rossi, in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni.

Di seguito la sinossi del libro:

Tutti ricordano Paolo Rossi, l’esile e pallido Pablito che nell’82 fece impazzire l’Italia. Non tutti invece sanno che, in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, cadute e rinascite, Paolo trovò davvero se stesso in una potentissima storia d’amore, con Federica, una giornalista incontrata per caso alla presentazione di un libro. Prima ci furono intesa e complicità assolute, poi seguirono il matrimonio, la magia di ogni giorno, la nascita delle figlie. Ma tutto questo era destinato a essere devastato, all’improvviso, da una malattia tanto spietata quanto inesorabile. L’Italia ha pianto, attonita, Pablito. Lo stesso ha fatto Federica che oggi, ancora incredula, ridà vita al loro amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni. Sono parole toccanti che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi, e insieme svelano il senso profondo del vivere. Che è amare, rispecchiarsi nell’altro e generare felicità.

Il successivo appuntamento con la rassegna è previsto sabato 26 marzo, presso Masseria Villa Verde, con la presentazione del libro “Carcola che ve sfonno” del comico romano Federico Palmaroli, presentato dal giornalista Luca Telese.