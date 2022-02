Stati Generali sulle malattie rare della Città di Fasano

“The sound of breath - movie” Paolo Daniele in concerto per AccordiAbili

Prosegue la campagna di raccolta fondi “Musa… una cannuccia per dar fiato a un sogno” che AccordiAbili sta portando avanti a vele spiegate. Questa volta a scendere in campo a favore dell'associazione fasanese presieduta da Vincenzo Deluci è Paolo Daniele