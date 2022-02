La fasanese Rosa Palasciano protagonista del film “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà”

Dal 17 febbraio è uscito al cinema “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà” del regista Ciro De Caro, presentato in anteprima a Notti Veneziane - Selezione Giornate degli Autori in collaborazione con Isola di Edipo.

Protagonista e co-sceneggiatrice del film è la fasanese Rosa Palasciano. Nel cast sono presenti anche Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante e Fabrizio Ciavoni al suo debutto sul grande schermo. Il film è prodotto da Ugo Baistrocchi, Maurizio De Arcangelis, Michael Fantauzzi per Fare Cinema e distribuito da Koch Media.

Rosa Palasciano inizia a lavorare in teatro con diverse compagnie italiane ed europee. Esordisce con lo spettacolo Katzelmacher diretta dalla regista premio Ubu Lisa Ferlazzo Natoli, recita in diverse produzioni della compagnia Triangolo Scaleno Teatro, Masaki Iwana,Compagnia DOO (Odin Teatret). Inizia a scrivere e recitare in corto metraggi indipendenti fino ad esordire al cinema nel film Rudy Valentino, interpretando il ruolo di Maria. Recita nel film L'uomo dal fiore in bocca di Gabriele Lavia.

Qualche info in più sul film:

Dal successo di “Spaghetti Story”, Ciro De Caro non fa che mettere alla prova il suo acuto talento. Per questa terza avventura cinematografica, il regista realizza un film contemporaneo e attuale, alle prese con mascherine, crisi economica ma, soprattutto, crisi interiori.

Giulia è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà.Quando si ritrova letteralmente in mezzo a una strada inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo.

Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall'esistenza vuota, inafferrabili, puri e meravigliosi, come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giuria comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.

Il film sarà in programmaziona a Fasano al cinema Kenndy dal 24 al 28 febbraio, tutti i giorni alle 19.30.