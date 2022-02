L’esperienza, l’eccellenza di Tiziano Mita a disposizione degli studenti delle classi quinte dell’IPSEOA, nelle mattinate del nove e dieci febbraio: da Borgo Egnazia al “G. Salvemini” di Fasano dunque, nell’ambito della costruzione di quello che si spera possa essere il percorso da tracciare e da percorrere per l’inizio della propria professione e del proprio futuro, lezioni di alta pasticceria alle quali i ragazzi hanno assistito in religioso silenzio, collaborando alla creazione di vere e proprie opere, inno alla cultura della nostra terra.

Quello che da subito è emerso è stato il racconto di una “fisica” della pasticceria, il gioco degli elementi primi a dare significato alle stesse creazioni, persino nell’evidenza dell’importanza dell’acqua per conservare inalterati i sapori; la filosofia sottesa a quella che deve essere espressione del proprio territorio e della propria cultura è la ricerca, come più volte sottolineato dal pastrychef, di una particolare cura del raccordo, dalla scoperta delle percezioni tattili alle sensazioni del palato, dall’attenzione per la croccantezza del biscuit al suo appagamento visivo, cromatico: dalle mandorle alle carrube, dagli agrumi al nostro olio extravergine, la Puglia è stata interpretata e valorizzata nelle preparazioni, raccontata attraverso la capacità di catturare l’attenzione, trasmettere la passione per il proprio lavoro, grazie a quel singolare modo di Tiziano Mita di allontanarsi dalla norma, con gli occhi accesi sopra l’fpp2, in una giacca dorata col simbolo di un ramo d’ulivo come firma delle proprie radici, come invito a farsi paladini, ognuno nelle competenze acquisite e nella personalizzazione delle invenzioni, della diffusione di un’idea di Pasticceria come arte in continua evoluzione, a stretto contatto con la bellezza di un territorio che già di per sé si offre come speziata madelaine, dolcezza variegata, sintesi di profumi e sapori unici al mondo, che annulla nelle evocazioni e nelle emozioni che è capace di diffondere, il tempo e lo spazio presente.

Così ci auguriamo, nel segno delle eccellenze che il “G. Salvemini” offre ai suoi studenti, come in questo caso grazie allo stellato chef, che la nostra terra sia sempre più pronta a disseminare originalità e alta professionalità, formando generazioni di giovani all’attenzione per i dettagli, alla cura della ricerca della perfezione.