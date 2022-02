Mostra d’Arte Contemporanea #2 “INAUDIBILE” di Lorella Furleo Semeraro

“Settimana corta” a scuola, le dichiarazioni di Laghezza dei Circoli Nuova Fasano

«L'adozione della settimana corta costituisce per le scuole, in regime di autonomia, una possibilità organizzativa, ma a quanto pare nel nostro Comune si adottano criteri organizzativi differenti per motivi del tutto sconosciuti, penalizzando come al solito i cittadini