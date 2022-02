Escursioni ed eventi del prossimo week-end con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per il prossimo weekend:

SAB. 12 e DOM. 13 FEBBRAIO, Giardino Botanico Lama degli ulivi (Monopoli) - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO

Visita guidata nel giardino di Lama degli Ulivi. Scopri di più

SAB. 12 e DOM. 13 FEBBRAIO, Albergabici_centro visite del Parco Dune Costiere (Ta) - dalle 10:30 alle 12:30.

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Escursione in bici nella piana olivetata con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olii. SU PRENOTAZIONE Scopri di più

SAB. 12 FEBBRAIO, Monopoli (BA) - dalle 9:30 alle 13:00.

SUI PASSI DEI CAVALIERI DI MALTA

Trekking costiero alla scoperta del suggestivo litorale di Monopoli fino all'Abbazia fortificata di Santo Stefano. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 12 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 9:45 alle 13:00

MASSERIA TAGLIENTE: TRA BOSCHI, GROTTE E CAVALLI MURGESI

Trekking sui suggestivi monti di Martina Franca. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 12 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 17:00 alle 19:00

NATURA IN CITTA': conversazioni in Biblioteca

Trekking naturalistico tra antiche contrade e l'Acquedotto Pugliese. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 13 FEBBRAIO, Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA) - dalle 9:45 alle 13:00

L'INCANTEVOLE BOSCO DELLE PIANELLE

Affascinante escursione d'inverno lungo i sentieri del Bosco. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 13 FEBBRAIO, Palagianello (TA) - dalle 9:45 alle 13:00

LA GRAVINA DI PALAGIANELLO

Escursione dal paese alla gravina: esplorazione di Palagianello. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 13 FEBBRAIO, Parco Regionale Dune Costiere - Montalbano di Fasano dalle 9:00 alle 12:30

ARCHEOLAB: CACCIA AL TESORO IN BICI TRA NATURA E ARCHEOLOGIA

Evento per famiglie e bambini. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 13 FEBBRAIO, Parco Regionale Dune Costiere - Fiume Morelli dalle 10:00 alle 12:30

TRA LE DUNE E LE ONDE

Escursione nel Parco Regionale delle Dune Costiere, alla scoperta dei suoi ecosistemi, dalle zone umide al mare. Scopri di più

DOM. 13 FEBBRAIO, Parco Regionale Dune Costiere - Albergabici dalle 15:00 alle 17:30

IN BICI NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE AL TRAMONTO

Escursione in bici nel Parco Regionale delle Dune Costiere, lungo la via Francigena tra ulivi monumentali, masserie e frantoi ipogei. Scopri di più

DOM. 13 e 20 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 17:00 alle 19:30

ATMOSFERE ROCOCò a MARTINA FRANCA

Trekking urbano alla scoperta del Centro Storico di Martina Franca. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 19 FEBBRAIO, Monopoli (BA) - dalle 9:00 alle 12:30

CICLOTREKKING TRA I VERDI PATRIARCHI DI PUGLIA

Ciclotrekking tra ulivi monumentali, masserie, antichi frantoi ipogei e visita guidata al Giardino Botanico. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 20 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 10:00 alle 13:00

LE ERBE SELVATICHE IN CUCINA

Passeggiata per il riconoscimento delle erbe edibili spontanee in Valle d'Itria. Posti limitati. Scopri di più

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti il SABATO e la DOMENICA dalle 9:30 alle 13:30.