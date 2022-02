Pubblicato il volume “La magnifica Università di Fasano” di Antonietta Latorre

È stato recentemente pubblicato il volume “La magnifica Università di Fasano - Un comune meridionale dal dominio feudale al Decennio Francese” di Antonietta Latorre per Schena Editore. Un libro che amplia e arricchisce gli studi sulla storia di Fasano.

«Si tratta di un cospicuo e prezioso lavoro di ricerca storica che, in un compendio articolato ed organico, tratta i molteplici aspetti della vita giuridico-amministrativa, istituzionale, politica, di rapporti di potere fra supremazia del feudo e legittime istanze dell’autonomia locale, nonché di organizzazione della vita sociale dei cittadini di Fasano.

Dagli esordi delle autonomie comunali delle Universitates nel Medioevo, alla completa riorganizzazione della vita amministrativa dei Comuni introdotta dai Napoleonidi.

Un quadro storico completo oltre ai capitoli dedicati all’origine del nome Fasano e ai simboli araldici che la rappresentano. Non ultima la ricerca di identificazione e aggregazione nella religione cittadina, impersonificata dal culto molto sentito dai fasanesi dei Santi Patroni, come fattore di coagulazione fondativa della consapevolezza municipale».

(Sindaco FRANCESCO ZACCARIA - Saluti in LA MAGNIFICA UNIVERSITA' DI FASANO - Schena Editore)

«Nell'immaginario collettivo e altresì nella tradizione storiografica, Fasano, la operosa cittadina del crinale murgiano a fronte dell'Adriatico, è stata sempre in maniera preminente associata alla signoria territoriale dell'Ordine giovannita dei Cavalieri di Malta. Ne favorivano la fortuna della Commenda melitense, oltre al peso politico, istituzionale, economico, patrimoniale e religioso del grande Ordine cavalleresco, autentico Stato nello Stato, la conservazione dei documenti patrimoniali, dei registri, dei cabrei o di quant'altro atteneva all'ordinato regime del territorio. Non altrettanto può dirsi sia accaduto per quanto concerne il governo della comunità civile sviluppatosi accanto alle stesse istituzioni feudali melitensi, ovvero la communitas civium, formatasi e cresciuta entro i ritmi delle coeve istituzioni civili. Ed è a questa realtà demica, politica ed economica che si volge l'attenzione di Antonietta Latorre con questo volume dal titolo La Magnifica Università di Fasano».

(COSIMO DAMIANO FONSECO Accademico dei Lincei - Presentazione in LA MAGNIFICA UNIVERSITA' DI FASANO - Schena Editore)

«Questo testo ben accompagna l’altro pregevole studio sulla Chiesa matrice di Fasano Il faso e l’agnello (2012) curato dalla Latorre che, insieme agli altri suoi libri della Collana del Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia (sulla Chiesa del Purgatorio, 1997; sulle Madonne vestite 2013; sulle Confraternite dal XVI al XIX secolo 1993; sugli statuti settecenteschi delle Confraternite, 2005; sulla festa della Scamiciata) ben delinea scientificamente la storia di Fasano tanto che non si può prescindere per ogni possibile studio dalla pregevole sua bibliografia.

Il volume La Magnifica Università di Fasano è il sesto libro delle Fonti per la Storia di Fasano. Studi in onore di Nunzio Schena dirette da Antonietta Latorre, Sezione vitale nell’ambito sempre della BIBLIOTECA DELLA RICERCA. PUGLIA STORICA».