Olocausto, l’UTL ricorda il fasanese Clemente Musa e il crispianese Francesco Carbotti

La locale Università celebra per l’ottavo anno consecutivo la Shoah e lo fa online, a causa del perdurare della crisi pandemica.

Nel Piano Formativo dell’UTL, puntuale è l’attenzione rivolta ai Diritti umani del fanciullo, dell’uomo, della donna, dei popoli.

La tematica viene approfondita in tutte le sfaccettature da esperti che condividono con i soci e la comunità autoctona studi, ricerche e personali opinioni. Lo sterminio degli Ebrei effettuato dal regime nazista negli anni del suo dominio in Europa, nel corso del 2° conflitto mondiale, è stato un evento senza precedenti. Shoah significa distruzione. Un evento unico nella Storia e in quella dello stesso Novecento, in cui altri stermini sono avvenuti: da quello degli Armeni durante la 1ª guerra mondiale all’altro del regime di Pol Pot negli anni ’70. Questa giornata nasce per commemorare le vittime dell’Olocausto ed è stata designata dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite del 1° novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell’orrore. Si è stabilito il 27 gennaio perché in quel giorno le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di Concentramento di Auschwitz.

«Questo evento - sottolinea la presidente dell’UTL Palmina Cannone – è patrocinato dal Comune di Crispiano, assessorato alla Cultura, con cui nel 2019 la nostra Universitas ha stipulato un Gemellaggio e Patto di amicizia. Pertanto ringrazio il sindaco Luca Lopomo e l’assessore Aurora Bagnalasta. Mai, come in questa giornata particolare, il Patto assurge a significato di Pace in maniera più appropriata. Insieme si edificano ponti di fratellanza, si abbattono muri di divisioni, di interessi campanilistici e nazionalistici. Insieme si raggiungono le vette più alte della libertà, dignità, uguaglianza. Insieme con forza si dice No alle guerre e si sostituiscono le armi con quelle dell’Amore. Un sogno utopico? - seguita la Cannone – no, se si continua a credere. Negli amici di Crispiano l’UTL ha scoperto persone leali, sincere, disponibili, collaborative. Sono onorata, con il direttivo e i soci, di lavorare con loro in tutta serenità». In questa giornata l’UTL e Crispiano proporranno Parole Testimonianze Musica con dei video. La prof.ssa Gina Cedro tratterà Vittorio Sereni e il “Vero anno zero” tra Olocausto e Capitalismo tedesco. Seguiranno gli interventi di Palmina Cannone che leggerà e commenterà alcune pagine tratte da Se questo è un uomo di Primo Levi; e ricorderà tra i sopravvissuti: il fasanese Clemente Musa, deportato a Stammlager, nei pressi di Saarbrücken, con il numero 52117, e Lidia Maksymovich, che abita nella polacca Oswiecim, in tedesco Auschwitz.

Gli amici di Crispiano interverranno con la testimonianza del crispianese Francesco Carbotti, sopravvissuto ai tedeschi che, per salvare la sorella dai soldati, la portò via coraggiosamente dalla masseria Le caselle alla Tagliente di Crispiano. E si seguiterà con interviste prodotte da Arci Crispiano e dalla Compagnia del Velario, e con un video prodotto dalla Compagnia Crispianese, tratto dallo spettacolo teatrale Dal filo spinato all’eternità. Storie di donne al tempo dell’Olocausto. L’evento si concluderà con Giorgio Masi, docente di canto all’UTL, che si video-esebirà in una sua struggente interpretazione de La canzone del bambino nel vento.

Nella settimana scorsa l’Università ha approfondito in DaD la Shoah con riflessioni storiche e musicali. I video dell’UTL e di Crispiano si potranno visionale su: sito www.utlfasano.it, o su www.facebook.com/utlfasano e sul canale Youtube Associazione UTL Fasano.