Anche il “G. Salvemini” di Fasano, con la dirigenza della Prof.ssa Maria Convertino, è stato uno degli attori di un’iniziativa che ha visti coinvolti gli Alberghieri di tutta la Puglia, nella promozione di un indirizzo di studi fortemente legato alle tradizioni ma contemporaneamente aperto all'innovazione.

È stata questa l’occasione per riflettere, per tutta la durata di apertura delle iscrizioni, sull’importanza di essere consapevoli di appartenere ad un territorio, quello pugliese, unico per le numerose possibilità che offre nel settore alberghiero e della ristorazione ma anche sulla necessità di condividere l’idea di un tipo di formazione che risulta essere molto richiesta nel mondo del lavoro proprio perché calibrata sulle reali potenzialità di una terra meravigliosa, unica per ricchezze naturali, paesaggistiche, enogastronomiche.

Per tutto questo periodo le emittenti locali hanno diffuso un video in cui ad emergere con chiarezza è stata la voglia di pensare il proprio futuro, immaginarlo, mettendo in atto le strategie per tradurlo in azione, a partire dalla scelta di valorizzare al massimo le potenzialità della propria terra, senza chiudersi alla possibilità di cercare, anche altrove, la propria realizzazione: quella che scaturisce dall'aver compreso che la conoscenza, la crescita professionale e umana non possono prescindere dalla storia del proprio territorio e della propria cultura.