L’Università del Tempo Libero celebra online la Giornata Nazionale del Dialetto

Oggi, 17 gennaio 2022, la locale Università del Tempo Libero celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, per l’ottavo anno consecutivo. Lo fa online per motivi precauzionali, considerate le attuali norme pandemiche. «Da anni presso la nostra Università – afferma la presidente Palmina Cannone – io stessa porto avanti il Corso La lingua delle radici al fine di difendere, valorizzare e divulgare il dialetto fasanese, che è l’espressione del nostro popolo e rappresenta il quotidiano verace. Il dialetto – seguita la presidente – fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi porta scritto nel proprio DNA. È il segno che identifica l’appartenenza a un determinato tempo e luogo e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale. Identifica i soprannomi, i rioni, le località. Il dialetto dà nuova forma alle parole, riesce a rendere l’idea prima ancora di ridurla in termini precisi. A volte armonizza, a volte smussa. L’importanza del dialetto consiste nel fatto che rappresenta una diversità di radici storiche e culture, esperienze umane che vanno tutelate». La parola dialettale evoca un mondo di cose autentiche e profondamente radicate in noi. Richiama ricordi, vecchie fotografie, attrezzi di lavoro, personaggi, tradizioni, giochi, proverbi, saggezza antica fatta di piccole cose. I dialetti sono un patrimonio culturale di straordinario valore. Essi sono immediatezza, il cuore pulsante di una comunità, perciò occorre conservarli ai posteri perché eredità linguistica dei padri. All’evento interverrà il Gruppo Folk U Panaridd con dei video registrati in passato, grazie alla fattiva collaborazione dell’ing. Vito Fanizza. Saranno omaggiati, inoltre, alcuni poeti dialettali locali e saranno raccontati proverbi, giochi e storie in vernacolo.