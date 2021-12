Seminario di formazione per docenti di Scienze Motorie della Puglia all’I.I.S.S. “Da Vinci”

L’I.I.S.S. “Da Vinci” di Fasano, da sempre attento alla formazione dei corpo Docente, motore inesauribile per la “trasmissione dei saperi” alle nuove generazioni, in totale sinergia con una delle più titolate Federazioni Sportive Italiane a livello Mondiale e Olimpico, la FITAV (Federazione italiana Tiro a Volo), ha concesso il patrocinio per una importante proposta formativa, autorizzata dal M.I.U.R. (con pubblicazione sulla Piattaforma S.O.F.I.A)., rivolta ai Docenti Pugliesi di Scienze Motorie e Sportive.

La Prof.ssa Stella Carparelli accoglierà nel proprio Istituto il Prof. Fabio Partigiani (Responsabile della preparazione fisico-atletica delle Nazionali Olimpiche di Tiro a Volo), il Prof. Alberto Di Santolo (Responsabile Nazionale dei Settori Giovanili) e il Prof. Massimo Tafuri (Coordinatore Nazionale FITAV Progetti Scolastici), che tratteranno i seguenti argomenti:

La Scuola e la FITAV – Illustrazione progettualità Scolastica Nazionale

L’apparato locomotore ed elementi posturali nella pratica sportiva

La preparazione fisico-atletica nel Tiro a Volo – Proposte operative per atleti del settore giovanile ed atleti evoluti.

Il Dott. Cosimo Moretto, Delegato Regionale FITAV Puglia aprirà i lavori ed è annunciato un collegamento in video conferenza dal Palazzo delle Federazioni di Roma del Dott. Luciano ROSSI, Presidente Nazionale della FITAV.

Alla proposta formativa rientra in una più ampia, articolata e, per certi versi, innovativa proposta di collaborazione con il Mondo Scolastico (Agenzia Educativa per eccellenza insieme con la Famiglia), per contribuire alla formazione e alla corretta crescita di chi, un giorno, prenderà in mano le redini della Nazione.

Autocontrollo, rispetto delle regole, disciplina delle proprie azioni sono qualità insite nel DNA dell’atleta che pratica il Tiro a Volo ma che, parimenti, risultano essere importantissimi obiettivi trasversali che la Scuola intende sviluppare correttamente nei propri alunni.

Interverranno nella qualità di Testimonial e dimostratori Emanuele Buccolieri, pugliese, componente della Nazionale Olimpica e delle Fiamme Oro e due atleti emergenti pugliesi in campo Nazionale Chiara Pignatelli e Mario Leogrande ambedue sotto i riflettori del Settore Squadre Nazionali. In particolare Mario Leogrande è studente dell’Istituto “Da Vinci” e nel corso di quest’anno sportivo ha conseguito 1 Medaglie d’oro in campo Internazionale (Udine), 2 Medaglie d’oro in campo Nazionale (Pescara e Todi) ed un piazzamento d’onore ai Campionati Italiani di Montecatini.