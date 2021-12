Si inaugura domani la mostra d’arte pittorica “Senza cornice” di Peppino Palasciano

Domenica 19 dicembre alle ore 19.00, presso i locali comunali in via del Balì n.20, si apre alla collettività la mostra d’arte pittorica “Senza Cornice” di Peppino Palasciano a cura dell’ass. U’mbracchie in collaborazione con l’artista e curatrice Mariantonietta Clotilde Palasciano.

L’ass. U’mbracchie, promotrice dell’evento - con il patrocinio della città di Fasano ed il prezioso contributo dell’assessore alla cultura Cinzia Caroli - continua a perseguire il suo obiettivo: la valorizzazione del borgo antico di Fasano, con la premura di non snaturarne la discreta e raffinata bellezza e, per farlo, sceglie ancora una volta l’arte, senza orpelli, con l’unico fine di svelare la luce sui talenti che la abitano. Questa volta chiama ad esporre il poliedrico Peppino Palasciano che, da sempre tra i più appassionati e preparati operatori culturali della città di Fasano, anche nella sua tavolozza riesce ad incarnarne il genius loci.

Partendo dalle nature morte, caratterizzanti del suo lavoro, procedendo per paesaggi, volti antichi e odalische, “Senza cornice” si propone di illustrare un percorso che abbraccia l’intera opera dell’artista, fino ad arrivare agli ultimi lavori, dipinti durante il lockdown quando, anch’egli privato della sua libertà, ha dovuto rinunciare a ciò che lo ha da sempre ispirato, paesaggi, persone e relazioni, per attingere, solo, al proprio mondo culturale interiore. Senza cornice sono volutamente lasciate le tele, libere, non circoscritte, come l’animo di chi le ha dipinte.

Come avvenuto per “Casa a finestre spalancate”, mostra personale di Cosima Pugliese – ancora visitabile fino al 6 gennaio presso il Museo della “casa alla fasanese” tutti i giorni dalle 18,00 alle 20,00 - anche in questa occasione continuano ad essere coinvolte le realtà che vivono il borgo antico di Fasano, il vernissage sarà infatti offerto dal 138White e da Il Faso Cafè.

Con gli artisti Cosima Pugliese e Peppino Palasciano, che con le loro opere creano un percorso di arte pittorica nel centro antico, l’Associazione U’mbracchie avvia una stagione di eventi artistici che troveranno nel centro antico lo scenario più naturale e caratteristico della loro rappresentazione.