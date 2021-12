Natale 2021: al via la rassegna gratuita “Un cinema per Amico”

Cinque proiezioni gratuite per bambini per far vivere a tutta la famiglia le emozioni del grande schermo durante le festività.

Parte domenica 19 gennaio la rassegna «Un cinema per amico»: ogni domenica fino al 16 gennaio cinque film di animazione per i più piccoli al cinema Teatro Kennedy con inizio alle 11.

«Questo Natale torniamo al cinema – dice il sindaco Francesco Zaccaria – torniamo a riappropriarci dei luoghi della cultura in sicurezza per vivere un momento di festa in compagnia. Ringrazio l’assessore Caroli che ha curato il progetto in collaborazione con Paola Buongiorno, interlocutrice preziosa in tante iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni. Ci auguriamo che queste proiezioni possano essere un momento di gioia per tutta la famiglia come tutte le altre iniziative previste dal nostro cartellone di eventi, affinché bambini e genitori possano vivere insieme in allegria e spensieratezza questo Natale».

Con l’ingresso gratuito non è obbligatoria prenotazione, ma è raccomandabile presentarsi al cinema con largo anticipo rispetto all'orario di inizio del film per permettere al personale di sala di espletare tutte le procedure Covid senza creare assembramenti.

Per gli adulti è obbligatorio il green pass rafforzato.

«Abbiamo immaginato questo progetto - afferma l'assessore Cinzia Caroli - come un'iniziativa a favore delle famiglie e dei più piccoli in particolare. È un progetto curato nell'ambito delle Politiche Sociali e intende rivolgersi a tutti i bambini senza alcuna distinzione. Il fatto che sia gratuito anche per chi accompagna i bambini al cinema, denota la volontà politica di sostenere le famiglie, è bello infatti immaginare il nucleo intero che si ritaglia del tempo di qualità per andare al cinema, un tempo dedicato in particolare ai più piccoli. Il progetto sta già riscuotendo grande successo e non escludo di continuare a promuovere iniziative di questo tipo a sostegno della famiglia, sia per quello che riguarda il cinema che per quanto concerne il teatro. Le pellicole scelte sono divertenti ed accattivanti, a questo proposito vorrei ringraziare Paola Buongiorno per la preziosa collaborazione. Auguro a tutti I bambini una buona visione e un buon Natale. Giunga ai genitori l'abbraccio da parte di tutta l'Amministrazione Comunale».

Questo il programma della rassegna:

19 dicembre ore 11:00 Space Jam2

26 dicembre ore 11:00 Small Foot

2 gennaio ore 11:00 Tom e Jerry

9 gennaio ore 11:00 Storm Boy

16 gennaio ore 11:00 Cicogne in missione