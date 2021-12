Presentazione del libro dello psicologo e scrittore fasanese Domenico Legrottaglie

Lo psicologo e scrittore fasanese Domenico Legrottaglie, dopo una minuziosa attività di preparazione, ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro letterario: “Nel segno della pandemia. Schegge di pensieri e frammenti di intuizioni”. L’opera, pubblicata da Schena Editore, rientra nella collana di filosofia “Sapientia” curata dalla stessa casa editrice.

La presentazione del libro, patrocinata dalla Schena Editore e dall’Università del tempo libero “San Francesco d’Assisi” di Fasano è fissata per sabato 11 dicembre alle ore 19, presso la sala teatro della parrocchia “Santa Maria de La Salette” di Fasano.

La serata, condotta dall’avvocato e giornalista Martino Grassi, si aprirà con i saluti di Angela Schena, direttrice editoriale, e della prof.ssa Palmina Cannone, presidente dell’UTL di Fasano e curatrice dell’introduzione del libro; seguirà l’intervento del prof. Pietro Magno, docente di filosofia presso l’Università di Lecce e direttore della collana di filosofia “Sapientia”, nonché autore della prefazione del testo. L’attesa dissertazione sul libro di Legrottaglie sarà affidata a S. E. Mons. Giuseppe Favale, vescovo della diocesi Conversano – Monopoli.

Note biografiche su Domenico Legrottaglie

Il prof. Domenico Legrottaglie, psicologo e psicoterapeuta, si è formato in Italia ed all’estero. Ha esercitato la sua professione a Lugano e Milano. Oggi vive e lavora a Fasano (BR), sua città d’origine, dove continua a svolgere attività di ricerca e di promozione culturale.

Tiene conferenze e seminari, corsi di psicologia nelle UTL di Monopoli e Fasano e partecipa a momenti educativi presso scuole di ogni ordine e grado. Fa parte dell’AMISI (Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi) ed è autore di un contributo sull’uso dell’ipnosi in psicoterapia pubblicato nella rivista della omonima associazione. Ha scritto e pubblicato numerosi testi tra cui: Il Training Autogeno. Promemoria per lo svolgimento abituale del metodo, 2002; Il Riposo è Libertà. L’elogio del tempo libero, 2005; Nel cammino della vita. Le perdite necessarie, 2006; L’arte di donare. Sulla qualità umana, 2008; La Passione di Cristo, 2009; Il diavolo tentato. Dramma in tre atti, 2012; L’ipnosi come strumento terapeutico, 2013; Testimoni di noi stessi. Non si nasce per caso, 2015; Cerca te stesso, 2018, tutti con Schena Editore.