Si svolgerà martedì 7 dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dello show comico “Da rivedere” della Compagnia Colpo di maschera, di e con Giulio Sassanelli.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio morale del Comune di Fasano, destinerà parte del ricavato in favore all’International Club Inner Wheel di Fasano per il progetto di restauro della Chiesa Santa Maria delle Grazie di Fasano.

Presenzieranno alla conferenza stampa, unitamente al cast, il sindaco Francesco Zaccaria, la prof.ssa Angela Cupertino presidente del Club Inner Wheel di Fasano, l’arch. Elia Putignano, responsabile dei lavori di ristrutturazione della chiesa Santa Maria delle Grazie.

L’evento rispetterà tutte le attuali normative anti Covid-19.