L’Università del Tempo Libero di Fasano parla di Pace a Crispiano

La presidente dell’UTL, nei giorni scorsi, ha partecipato alla tavola rotonda, tenutasi nel Teatro comunale di Crispiano, sul tema La pace tra i popoli del Mediterraneo.

All’evento supportato dalla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche Internazionali, oltre al sindaco di Crispiano Luca Lopomo e all’assessore alla Cultura Aurora Bagnalasta, tra gli altri relatori, c’erano il dott. Franco Punzi, il rettore dell’Università di Taranto, la presidente dell’UTE Minerva Silvia Laddomada e i rappresentanti della Grecia e del Perù.

Il 26 marzo 2019 era stato stipulato un Gemellaggio, ossia un Patto di Amicizia, tra l’UTL di Fasano e l’Amministrazione, la Pro Loco, presieduta d Luciano Paciulli, e l’Università Minerva di Crispiano.

«Con questo patto – ha esordito la presidente Cannone durante il convegno - iniziava una collaborazione proficua tra due comunità: quella di Fasano e quella di Crispiano. Il covid 19 ha rallentato un po’ i progetti in presenza, ma ha rafforzato i legami di serena amicizia tra le due realtà cittadine. C’è stata collaborazione concreta con la DaD e alla Mostra Internazionale dell’UTL I Presepi del Chiostro, giunta quest’anno alla VIII edizione.

Tanti i maestri presepari di Crispiano – ha continuato Palmina Cannone – che hanno partecipato, grazie al supporto dell’amico Vittorio Perillo. Che dire poi - ha aggiunto - dello scultore Antonio Santoro che ha tenuto delle Personali nella sede dell’UTL e ha partecipato con l’Università alla 50ª e 51ª Mostra Fasanese dell’artigianato. Tra le altre finalità culturali il Gemellaggio mira a sviluppare l’amicizia reciproca. Quando parliamo usiamo delle parole che hanno un peso rilevante – ha sottolineato Palmina -. Quando dico Amicizia coloro il termine di un altro significato: quello di Pace, tema richiamato continuamente da Papa Francesco. L’amicizia tra individui, gruppi, comunità, costruisce Ponti di Pace tra i popoli e tra quelli del Mediterraneo».

Attraverso i gemellaggi si sviluppano forti legami di fiducia tra i popoli che possono contribuire ai cambiamenti necessari per costruire un Mondo Migliore.

L’UTL di Fasano ha stipulato gemellaggi con le UTE e le Amministrazioni di Galatone, Colleferro, Croazia e i paesi europei partecipanti ai progetti Erasmus.

La pace si edifica giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, e declina il modo in cui una comunità si relaziona con un’altra e, nel senso più ampio, il modo in cui un popolo si relaziona con un altro nel rispetto dei reciproci diritti e doveri riconosciuti dalla Comunità internazionale. Non è la forma di governo che garantisce la Pace né tanto meno l’insieme di trattati o accordi internazionali. La pace è una condizione sociale, relazionale, politica caratterizzata dalla presenza di relazioni armoniose.