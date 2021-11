Si è tenuto nel pomeriggio del 18 novembre l'Intermeeting Lions promosso dai Clubs di Fasano Host e Martina Franca Host, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia.

Ospitato presso il Museo Laboratorio delle Arti contadine di Pezze di Greco, ha visto la partecipazione di altre attive realtà territoriali come il Progetto "Nati per Leggere" di cui è referente provinciale il dr Giuseppe Pulito, Lions del Club di Martina, l'Ass. "Giovanni Custodero" e l'Università del Tempo Libero, oltre ad alcune giovanissime volontarie UNICEF, in un service che ha previsto letture per i bambini presenti, in tutto il pomeriggio, e contestualmente nella ampia sala della bella struttura di Pezze, una interessante rassegna di testimonianze e relazioni sul tema dei diritti dell'infanzia, a cura di vari professionisti del ramo, tra cui l'Assessore Cinzia Caroli, che ha portato anche il saluto dell'Amministrazione comunale.

Il saluto ufficiale del Lionismo locale è stato portato da Dodò Potenza, II Vicegovernatore del Distretto 108AB, e da Giannicola D'Amico, presidente del LC Fasano Host.