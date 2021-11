“Libri al buio”: nuova iniziativa della Biblioteca Comunale “I. Ciaia”

Dal mese di novembre, la Biblioteca comunale “Ignazio Ciaia” lancia l’iniziativa “Libri al buio”, volta a conquistare i lettori più audaci e curiosi.

Grazie alla collaborazione delle volontarie del Servizio Civile Universale, sono stati selezionati testi narrativi di diverso genere, incartati in modo da non svelarne l’identità, che il lettore dovrà scegliere «al buio», ossia lasciandosi guidare e accattivare esclusivamente da indizi e parole chiave che richiamano le tematiche principali oggetto dei libri stessi e non dalle immagini o dalla copertina.

L’iniziativa, volta a promuovere la pratica della lettura, coinvolgendo ed incuriosendo un numero sempre maggiore di lettori, si inserisce tra quelle già portate avanti dall’Amministrazione al fine di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, strumento privilegiato di crescita culturale.

Presso la Biblioteca comunale Ciaia è possibile fruire dei servizi di prestito bibliotecario ed interbibliotecario, consultazione dei periodici, consultazione di documenti depositati presso l’archivio storico, ricerche.

Il patrimonio librario di narrativa e saggistica si arricchisce periodicamente di nuovi titoli per ogni fascia d’età. Inoltre, per i più piccoli, le volontarie del Servizio Civile Universale hanno ideato un simpatico gadget che possa incentivarli ed incoraggiarli alla lettura.

Per poter prendere parte all’iniziativa e fruire di tutti gli altri servizi offerti, basta recarsi in Biblioteca, in Largo Seggio 11, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì anche di pomeriggio dalle 15:45 alle 18:30.

Per accedere ai locali è necessario munirsi di Green Pass.