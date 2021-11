Il Salvemini primo in un contest internazionale

Quest'anno scolastico la classe terza del corso quadriennale di Grafica e Comunicazione del Salvemini, ha avviato insieme alla docente di lingua inglese Maria Antonietta Proce un progetto e-twinning che coinvolge ben 22 scuole di 14 Paesi diversi: Francia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Moldova, Bulgaria, Albania, Romania, Giordania, Azerbaijan, Turchia, Macedonia del Nord, Ucraina.

Il portale etwinning consente alle scuole di lavorare su percorsi didattici comuni, attraverso metodolgie di peer learning e apprendimento cooperativo. Sono infatti gli studenti ad essere protagonisti di ogni fase progettuale, come quella che ha visto le scuole sfidarsi nella creazione del logo di progetto.

La classe 3Q, attraverso un lavoro trasversale svolto con il docente di grafica Gianluca Greco, ha partecipato con entusiasmo alla competizione aggiudicandosi il titolo di scuola vincitrice, grazie al logo realizzato da Federica Buongiorno, brillante alunna della classe di grafica e comunicazione.

Il progetto, dal titolo “Reading can be Fun”, mira a stimolare nei ragazzi l'amore per la lettura e si svilupperà nel corso di tutto l'anno scolastico, con fasi di lavoro che comprenderanno laboratori di scrittura cooperativa, meeting on line e performance di lettura in lingua inglese e in italiano. Un progetto ambizioso che conferma l'anima internazionale del Salvemini, in cui innovazione didattica e tecnologia si alleano per offrire agli studenti e ai docenti occasioni di crescita sia come individui che come operatori del settore.

Link risultati contest

https://twinspace.etwinning.net/190074/pages/page/1809583