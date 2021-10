Fasano, scuola di formazione offre tre borse di studio attraverso un crowdfunding

La Scuola CTSG Counseling Training Somatic Gestalt, con sede a Selva di Fasano, ha dao avvio ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per istituire tre borse di studio del valore di 2.000 euro l'una per studenti lavoratori particolarmente meritevoli e/o che versino in particolari difficoltà.

«In questo lungo periodo di pandemia – si legge nella nota della Scuola - alcuni dei nostri studenti sono entrati in difficoltà nel loro desiderio di migliorare le proprie vite investendo su se stesse, sulla propria formazione e sulle proprie aspirazioni. Vogliamo sostenerli.

Si tratta di persone - scrivono - che si sforzano di conciliare il loro desiderio di servire la comunità con le difficoltà che l'attuale situazione ha creato a livello economico e finanziario».

La raccolta fondi è arrivata a 4mila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/p9b6y-creiamo-3-borse-di-studio-per-studenti-lavoratori