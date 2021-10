È vero che quando una cosa ti piace molto l’attesa è sempre troppo lunga, ma un anno forse è davvero troppo. L’ultima volta – il 25 ottobre 2020 – abbiamo salutato il Teatro Sociale, e con lui il Festival “Di scena a Fasano”, senza poterci dare un nuovo appuntamento, senza sapere quando ci saremmo rivisti.

Così ieri sera, domenica 17 ottobre 2021, dopo un lungo anno di assenza, ci siamo finalmente ritrovati davanti al grande sipario rosso in attesa che davanti a noi avesse inizio quel secondo appuntamento che attendevamo ormai da troppo.

Per la terza volta al Festival fasanese, la compagnia "Teatro Impiria" di Verona, questa volta portando in scena una pièce dal titolo "Molto Piacere". Uno spaccato di normalità – a volte esasperato, ma neanche troppo – che riesce a far ridere di gusto proprio perché in esso ci si rispecchia. Due coppie comuni, quattro attori che si rivelano durante il corso dello spettacolo e tanti oggetti di scena quasi fuori misura, troppo piccoli per lasciar spazio sul palcoscenico all’ego infinito dei protagonisti.

L’incontro tra due coppie di genitori diverse per sanare un litigio tra i figli, introdotto da convenevoli, è scandito da tempi lenti come le frasi di circostanza e gli imbarazzanti silenzi che tagliano l’aria tra un caffè e una rivista d’arte. Ma dopo poche battute le loro personalità escono allo scoperto, in un crescendo di pathos, tempi scenici accelerati e verità. Ognuno si libera della maschera di ipocrisia e finta compostezza e il vero io di ognuno si presenta senza più maschere.

Ecco davanti agli spettatori una finestra sulla vita normale, uno specchio dei piccoli battibecchi quotidiani. Enfatizzati, più vividi e sotto i riflettori, ma così vicini da esser tangibili.

Così, dopo gli scroscianti applausi, il direttore artistico Mimmo Capozzi ha rinnovato il pensiero espresso da Fausto Savoia prima che si aprisse il sipario: un ringraziamento sincero e commosso, l’emozione di ritrovarsi nuovamente tra quelle poltrone, seppur con delle assenze speciali, assenze che meritano ancora un posto riservato in platea.

Infine l’appuntamento alla prossima domenica: stesso posto, stessa ora. Abbiamo un anno di spettacoli mancati da recuperare!