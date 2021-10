Per presentare la XXIV edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico Borsa di Studio “Valerio Gentile”, prendo in prestito qualche ricordo, come un messaggio, un omaggio, inviatoci da una giovane vincitrice, la Soprano Damiana Mizzi, che sintetizza pienamente l’essenza del Premio Gentile.



Esattamente 10 anni fa vinsi il primo premio nel Premio internazionale di canto lirico “Valerio Gentile”. Fu per me un’esperienza molto particolare, perché essendo proprio di Fasano, la città del concorso, sentivo una grande responsabilità nel parteciparvi e il vivo ricordo della storia di Valerio, che da piccolina avevo conosciuto.

Grazie alla intelligente formula ideata dalla famiglia Gentile, cioè un premio in denaro ma da utilizzare per scopi formativi, ho potuto frequentare, tra le altre cose, la mia prima sessione dell’Opera Studio dell’Acc. Naz. di S.Cecilia a Roma, perfezionandomi con la grande Renata Scotto e creando sia nuovi contatti che prime importanti occasioni di lavoro.

Devo perciò molto a questo concorso, perché mi ha dato l’opportunità di continuare a studiare e di scegliere in piena libertà il mio percorso formativo.

È stato un sostegno importante e un inizio che mi ha portato a essere una cantante felice di aver tramutato la propria passione in lavoro, e di poterlo svolgere ad alti livelli in ambito nazionale e internazionale!

Damiana Mizzi.

L'edizione 2021, che parte purtroppo un poco più tardi rispetto alla data del suo svolgimento del 9 dicembre (giorno del 46° compleanno di Valerio), presenta una Giuria importante che vede come Presidente Carmela Remigio, giovane Soprano con una lunga carriera internazionale nei più importanti teatri del mondo. Inoltre, alcune novità tra cui, per la prima volta, la modulazione del Concorso in 2 giorni (8 e 9 dicembre) presso il Teatro Sociale, grazie alla disponibilità del Comune di Fasano. La serata Concerto del 9 dicembre, aperta al pubblico, designerà i vincitori.