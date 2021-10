“CERCO Rino Gaetano”, un concerto/spettacolo con i Ricover e l’Orchestra di Fiati “Città di Cisternino”

Rino Gaetano, cantautore calabrese prematuramente scomparso il 2 Giugno 1981, ha fatto della sua vita e con la sua arte una critica raffinata, ironica, sottile e pungente al sistema sociale e politico italiano ed europeo del secondo dopoguerra, in modo sempre più apprezzato da tutte le generazioni successive, e sempre più attuale.

Nell’anno in cui cade il quarantesimo anniversario della sua dipartita, dall’incontro tra i Ricover e l’Orchestra di Fiati “Città di Cisternino” nasce “CERCO Rino Gaetano”, un concerto/spettacolo che intende celebrare il genio musicale dell’indimenticato artista attraverso una fusione di stili musicali pop rock e classiche delle sue più belle e significative canzoni, arrangiate e dirette dal Maestro Donato Semeraro.

L’evento si terrà al Teatro “Kennedy” di Fasano il 29 ottobre, il giorno del compleanno di Rino, e sarà una occasione unica per poter apprezzare le canzoni e il messaggio del cantautore attraverso sonorità assolutamente nuove e originali che vedono l’unione dei cinque elementi della band (Raffaele Trisciuzzi -Voce, Pianoforte e Armonica a bocca-, Stefano Bux -Chitarra acustica e cori-, Vito Cofano –Batteria e percussioni-, Demy Di Tano -Basso elettrico- e Antonio Trinchera -Chitarra Elettrica-) e la formazione bandistica di Cisternino presieduta da Claudio Siliberti.

Info e prevendite dell’evento, patrocinato dal Comune di Fasano, presso:

Cardone Sport - Via Piave, 42 - Fasano

Faso Café - Via Carlo Alberto, 1 - Fasano

NonSoloEdicola - Via Giovanni Papini, 26 - Cisternino



Posto unico € 15,00 in prevendita - €18,00 al Botteghino