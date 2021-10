"Per le vie di Fasano", il primo cortometraggio del fasanese Giuseppe Gimmi

Dalla passione per gli anni '80 (musica e cinema) con la realizzazione di t-shirt d'epoca, alla realizzazione del primo cortometraggio girato nelle campagne di Fasano "Per le vie del paradiso". Giuseppe Gimmi, giovane creativo fasanese, porta avanti con successo il progetto in stile vintage, accarezzando i tasti della nostalgia.

«Dopo aver frequentato il corso di sceneggiatura organizzato dalla scuola Spazio Tempo di Bari - dice Giuseppe Gimmi - ho realizzato il primo corto "Per le vie di Fasano" e, soprattutto, ho partecipato alla masterclass del Bif&st di Bari 2021, dove ho avuto la fortuna di creare nuovi legami artistici. Questa esperienza mi ha consentito inoltre di migliorare la scrittura creativa e le tecniche di sceneggiatura».

Tra i lavori artistici di Giuseppe Gimmi c'è anche "Allora lo hai capito?", brano d'esordio in classico stile anni '80. Ha realizzato e consegnato lavori a personaggi dello spettacolo: Ronn Moss, Alessandro Cattelan, Rocco Papaleo, Chiara Ferragni, Jerry Calà e tanti altri.

Giuseppe Gimmi ama definirsi "un sognatore che ama creare e immaginare, lasciandosi trasportare dalle emozioni, restando, al contempo, coi piedi per terra".