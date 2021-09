Open Day al Ciaialab-Laboratorio Urbano

Venerdì 17 settembre a partire dalle ore 16:30 e sabato 18 settembre dalle ore 18:00 il CiaiaLab - Laboratorio Urbano di Fasano organizza un “Porte Aperte” per conoscere le nuove attività formative previste per il nuovo anno. L’incontro sarà caratterizzato da due giornate gratuite: venerdì 17 settembre, dalle 16:30 alle 17:30 corso di fumetto con Alberto Camarra, per bambini e ragazzi dai 6 anni in su, mentre dalle 17:30 alle 18:30 laboratorio di pasta di sale con Manuela Galizia e Mariagrazia Pagnelli, rivolto ai bambini dai 4 anni ai 7 anni. Per gli adulti invece il CiaiaLab ha pensato ad attività pratiche dimostrative di cucito creativo e amigurumi, una nuova tecnica giapponese di lavorazione all’uncinetto. In dettaglio, dalle ore 17:30 alle 18:30 sarà previsto un primo incontro di lezioni pratiche di amigurumi, con la docente Nicoletta Ancona, infine dalle 18 alle 19, cucito creativo con la docente Rosalba Fiucci.

Al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19, la partecipazione alle lezioni pratiche previste venerdì 17 settembre saranno riservate ad un numero massimo di 10 persone.

Sabato 18 settembre, invece, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 19:30, sarà possibile conoscere i docenti e il team CiaiaLab per approfondire programmi, metodologie e scoprire alcune delle creazioni realizzate dai docenti stessi. Per l’occasione, la violinista Graziana Galiulo, accompagnerà l’open day di sabato regalando agli ospiti uno spettacolo violinistico d’intrattenimento.

Le due giornate che si svolgeranno presso gli spazi del CiaiaLab - Laboratorio Urbano in Corso Vittorio Emanuele 76, a Fasano rappresentano un momento in cui sarà possibile conoscere l’idea di Laboratorio Urbano proposta dal CiaiaLab, ovvero quella di unire le conoscenze degli artigiani alle conoscenze del presente, con lo scopo di connettere tra loro persone di ogni età, di scoprire l’importanza dell’artigianato e di destinare gli spazi a servizi garantiti alla cittadinanza.

Per partecipare alle due giornate gratuite di open day basterà prenotarsi gratuitamente chiamando il numero 0802043624, inviando una mail a info@ciaialab.it, oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3319564461.