Open day al Salvemini

Torniamo tra i banchi, torniamo in presenza. La prima campanella suonerà giovedì 16 settembre 2021 e abbiamo voglia di capire, per quanto è possibile, cosa accadrà.

Tre incontri programmati per ciascuna delle tre sedi.

- MARTEDÌ 14 settembre 2021 ore 16,30

Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico, via Attoma - Fasano

- MARTEDÌ 14 settembre 2021 ore 17,30

Istituto Professionale Industria e Artigianato, via Pacinotti - Fasano

- MARTEDÌ 14 settembre 2021 ore 18,30

Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera, via De Deo Fasano

L’incontro sarà una buona occasione per scoprire come si insegna, cosa si impara e com’è la vita scolastica della nostra Scuola.

Note per la partecipazione

I posti per ogni incontro, in ciascuna sede sono tanti, ma limitati alla capienza delle aule. Se necessario, divideremo in turni. In ogni caso si consiglia l’ingresso di un solo genitore.

I genitori per entrare a Scuola dovranno essere in possesso del Green Pass.

Lo chiederemo all’ingresso: ci sembra il modo più sensato, sicuro e rispettoso per garantire a tutti la possibilità di partecipare alla vita della scuola senza paure e preoccupazioni.

Per il momento, la mascherina va indossata negli ambienti chiusi, e valgono sempre le regole di distanziamento.